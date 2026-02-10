2026年新年目標 陳世凱：打造安全、便利、有感的韌性交通網

交通部於10日舉行「2026年新春記者會」，交通部長陳世凱表示，2026年將爭取高雄機場取得等級四的減碳國際認證；並將於基隆港提供海運生質燃油(低硫油)加注服務，及完成基隆、高雄郵輪碼頭岸電2座及高雄貨(櫃)船岸電3座；另推動我國內水載客船舶電動化發展計畫，逐步汰置電動船及充電樁，促進減碳成效。

陳世凱指出，交通部已由傳統建設單位，轉型為具高度韌性的「國家神經系統」，不僅回顧2025年在極端氣候下展現的施政韌性，也全面展望2026年交通服務與重大建設升級，期盼讓國人感受到「安全有感、便利有感、幸福更有感」。

交通部指出，在公共運輸方面，2025年偏鄉公路公共運輸涵蓋率達95.06%。2026年將持續協助地方盤點需求，朝「鄉鄉有公車」（含幸福巴士）目標邁進，並輔導績效不佳路線轉型為彈性預約服務。

交通部說，機場建設部分，2025年與芬蘭、義大利分別簽署及修訂航約、完成高雄機場A滑行道北移工程開工及東側立體停車場動工，啟用台中機場新建聯絡道及停機坪滑行道，完成桃園航空自由港區全區開發；並啟用桃園機場第三航廈北廊廳，新增8個登機門，增加580萬人次年旅客服務量。2026年啟用桃園機場第三跑道全數16座臨時過夜機坪，並將完成第三航廈屋頂及帷幕，及桃園航空城全部用地取得；為擘劃機場發展藍圖，將完成全國民用機場2045年系統規劃；持續辦理高雄機場新航廈主體細設及前置工程施工、松山機場國際航廈耐震補強、嘉義機場航廈改建及台東機場跑道道面整建設計，以及強化飛安及服務品質。

此外，在推動運具電動化及無碳化方面，2025年電動大客車普及率42.56%，達成年度目標 35%；台鐵建構東部充電站網9站、19槍，結合113 年8月西部國道充電路網上線，完成公共充電樁布局環台，2026年將持續以公共運輸先行策略，與各部會及產業共同合作，帶動我國邁向運具電動化及無碳化；輔導產業研發兼具品質且可負擔的電動車型，持續營造友善電動車使用環境。

面對極端氣候衝擊，交通部建構「蘇花路廊三小時啟動疏運SOP」，整合鐵、公、海運聯防接駁。陳世凱指出，2025年9月馬太鞍溪橋斷裂事件，驗證系統整合成效，台鐵光復站單日疏運人次一度暴增至5萬人，成功支撐災區交通需求。歷經豪雨致災的百年平溪線，已於2026年1月31日全線復駛，完成16處致災點補強，並同步翻新十分、菁桐車站旅運設施，以嶄新面貌迎接遊客。

在道路安全方面，2025年1至11月交通事故30日死亡人數為2,584人，較2023年同期減少190人，呈現逐年下降趨勢，近九成民眾有感停讓文化成效。交通部2025年完成多項道安法規修訂與工程改善，包括調整停止線與行穿線淨距、改善420處省道路口照明，並發布汽車隔熱紙使用指引。

2026年將持續推動道路與交通設施改善、駕照管理改革，並加強宣導正確用路觀念，建立良好交通文化。離島交通方面，2025年完成多項船舶汰換與港埠建設，並新增高雄－南竿定期航線。2026年將推動金門港旅運中心試營運、澎湖馬公港國際郵輪碼頭完工，以及多項離島機場跑道與設施改善工程。

公路建設方面，2025年完成多項交流道與快速道路工程。2026年將推動淡江大橋、台9線花東縱谷安全景觀大道（台東段）、台76線改線工程完工通車，並持續辦理國道7號、高屏第二條東西向快速公路及蘇花公路安全提升等重大計畫。

鐵路建設方面，2025年高雄車站完工、花東雙軌電氣化持續推進，內壢站跨站天橋啟用。2026年將推動桃園平鎮臨時站、台南市區鐵路地下化第一階段通車，完成集集線全線復駛，並持續推動高鐵延伸屏東、台鐵海線雙軌化等計畫；南迴9站美學翻新工程亦已於2026年2月初全數完工。

港埠方面，2025年完成高雄港、台中港多項建設。2026年將完成國際商港五年整體規劃，籌設高雄港中島自由港區，並推動台中港離岸風電組裝基地與台北港智慧車輛產業園區，創造1,270億元產值。

在觀光方面，交通部表示，觀光發展採「質量並進」策略，2025年台灣在全球穆斯林旅遊指數排名第4。2026年將推出觀光雙輪驅動方案、成立國家級觀光智庫，並推動「Tourism 2030」計畫，預估整體觀光收入成長2至3%。藍色公路與郵輪方面，2025年國際郵輪來台達567艘次、115萬人次創新高；2026年將擴大藍色公路航線並完成高雄港蓬萊旅運中心改建。

陳世凱表示，2026年將是交通服務全面升級的一年，未來將持續以AI科技與系統整合為核心，打造更安全、便利且貼近民眾生活的交通環境，串聯國人每一刻的幸福。