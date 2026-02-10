快訊

獨／爆出黑馬！中央存保標售台北101股權15% 宏泰集團全拿

S媽請律師和具俊曄爭遺產？小S怒了：造謠的人「心思非常骯髒」

日本JR橫濱線附近發現「無頭屍」 屍身腐敗嚴重身分死因待查

春節連假台南警分析將湧返鄉祭祀出遊及賦歸車潮 籲規畫替代路線

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市交通警察大隊預估，返鄉車潮自2月13日下班尖峰起逐步湧現，2月16日有祭祀車潮，2月17日湧現出遊潮，2月21日則有賦歸潮。記者袁志豪／翻攝
台南市交通警察大隊預估，返鄉車潮自2月13日下班尖峰起逐步湧現，2月16日有祭祀車潮，2月17日湧現出遊潮，2月21日則有賦歸潮。記者袁志豪／翻攝

因應今年農曆春節將有9天連續假期，且南部天氣相對穩定，預期返鄉與旅遊人潮不少，台南市交通警察大隊預估，返鄉車潮自2月13日下班尖峰起逐步湧現，2月16日有祭祀車潮，2月17日湧現出遊潮，2月21日則有賦歸潮，提醒用路人可事先規畫行程與替代路線。

農曆春節將迎來長達9天的連續假期（2月14日至2月22日），不少民眾已開始規劃返鄉出遊及出門踏青等行程，交通警察大隊依據往年執勤經驗，綜整交通狀況如下：

1.返鄉車潮：預估自2月13日（連假前1日）下午5時下班尖峰起至2月14日中午，國道1號仁德、大灣及永康交流道周邊道路交通量將逐漸激增。

2.祭祀車潮：預估2月16日（除夕）下午2時至5時，南區富貴南山周邊西門路及中華南路會有車流湧現情形；另2月17日（初一）各地廟宇均有「搶頭香」習俗，預計鹿耳門天后宮、安平大天后宮、開基天后宮、祀典武廟、天壇、北區玉皇宮、南鯤鯓代天府等廟宇，將有大量車潮。

3.出遊潮：預估2月17日中午12時前，台86快速公路及台19甲銜接國道3號關廟交流道因匝道儀控管制，以及各高速公路交流道周邊道路（國道1號仁德交流道周邊文德路、中山路；永康交流道周邊中正北路及中正南路；大灣交流道周邊復興路及太子路）會有車流較多之情形。

在觀光地區部分，下午2時起轄內安平、赤崁、海安商圈等觀光景點周邊將逐漸湧現人、車潮；此外，因傳統「回娘家」習俗，預估自2月17日下午起，回娘家車流陸續湧現至2月18日 （初二），2月19日（初三）至2月20日（初四）則為大量出遊車流的尖峰期。

4.「賦歸潮：民眾為避開假期最後一日車潮及提前返回工作崗位預期心理，研判春節最大北上車流應出現在2月21日（初五），該期間出遊車潮以上午集中於各觀光景點，下午集中於各交流道周邊道路為主，預估下午4時起各高速公路交流道周邊道路（國道1號仁德交流道周邊文德路、中山路；永康交流道周邊中正北路及中正南路；大灣交流道周邊復興路及太子路），將有車流較多情形。

台南市警第六分局為確保春節連假交通順暢，自2月13日至2月22日則規畫台86快速公路台南端與濱南路口、中華西路與健康路口、中華西路與中華南路口、中華西路與新平（興）路口、金華路與健康路口及大同路與健康路口等6處交通疏導崗，加強疏導及管制。

第六分局提醒，轄內「藍晒圖文創園區」假日期間人潮眾多，外地遊客可搭乘大眾運輸工具如台鐵轉乘台南市公車1、2、 5、18號或興南客運，於「新光三越新天地」站下車。自行開車，建議停放於國華街停車場及新光三越新天地停車場，或利用國華街、樹林街及夏林路的路邊停車格停車。

台南市警第六分局為確保春節連假交通順暢，自2月13日至2月22日規畫6處交通疏導崗，加強疏導及管制。記者袁志豪／翻攝
台南市警第六分局為確保春節連假交通順暢，自2月13日至2月22日規畫6處交通疏導崗，加強疏導及管制。記者袁志豪／翻攝
台南市交通警察大隊預估，返鄉車潮自2月13日下班尖峰起逐步湧現，2月16日有祭祀車潮，2月17日湧現出遊潮，2月21日則有賦歸潮。記者袁志豪／翻攝
台南市交通警察大隊預估，返鄉車潮自2月13日下班尖峰起逐步湧現，2月16日有祭祀車潮，2月17日湧現出遊潮，2月21日則有賦歸潮。記者袁志豪／翻攝

農曆過年 春節 馬年
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／人猴衝突增！大雪山孤猴搶遊客食物、翻背包 專家會勘將驅趕

北區公路局發布 2026 春節疏運計畫 預估 13 日起出現返鄉首波車潮

大陸麥當勞春節新包裝…網吐槽像祭祀品 也有人讚年味十足

國道驚悚！小貨車故障停路肩 駕駛站車後遭大貨車衝撞慘死

相關新聞

過年一到時間觀念崩壞？他曝台人「全改口」 網爆共鳴：會自動切換

過年9天連假即將到來，一名網友分享，每到農曆春節，台灣人的時間觀念就會全數作廢，平時記得一清二楚的星期與日期，到了過年只會記得「今天初幾」，但完全不知道星期幾的模糊記憶。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

春節不怕沒醫師！ 初一至初三開診率均較往年增 健保APP可隨時查開診

今年春節連假長達9天，為避免急診壅塞重演，衛福部今年編列16億元，獎勵春節開診的診所，經健保署統計醫療院所及藥局的開診情...

影／春節連假將屆 苗栗彙整全縣「食宿遊購行」旅遊亮點推出全攻略

春節連假將至，苗栗縣政府彙整全縣「食、宿、遊、購、行」的旅遊亮點，上午在縣府大廳舉辦「2026春遊苗栗全攻略」宣傳會，公...

春節連假台南警分析將湧返鄉祭祀出遊及賦歸車潮 籲規畫替代路線

因應今年農曆春節將有9天連續假期，且南部天氣相對穩定，預期返鄉與旅遊人潮不少，台南市交通警察大隊預估，返鄉車潮自2月13...

過年大魚大肉平均胖2公斤 專家授蔬果全榖入菜 抗氧化、護心血管

過年期間，大魚大肉易導致膳食纖維攝取不足，而且年菜料理普遍高油、高糖、重口味，連續幾天吃下來，過完年平均胖了2公斤。國健...

春節流感肆虐 衛福部胸腔病院除夕至大年初五天天有門診

春節多數醫療院所門診打烊，今年春節期間正值流感盛行，衛福部胸腔病院今天公告今年自除夕至大年初五「門診服務全面不中斷，天天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。