記憶卡丟失在廣大園區內竟能找回 大里七將軍廟燈會顯神跡

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市大里七將軍廟主祀清同治年間因公殉職的6名清兵與一義犬。圖／台中市政府提供
台中市大里七將軍廟主祀清同治年間因公殉職的6名清兵與一義犬。圖／台中市政府提供

台灣燈會將15日將在台中市中央公園登場，民政局長吳世瑋今透露一個大里七將軍廟的「忠義護鄉土」祈福燈組「神跡」。他說，大里七將軍廟以尋找失物靈驗聞名，日前宣傳片協拍廠商在拍攝中不慎將記憶卡掉落在燈區，因為市府的民政燈區占地近一公頃，拇指大的記憶卡掉落，猶如海底撈針。那知後來工作人員想起七將軍廟以物聞名，便趕緊在燈組前誠心祈願，沒想到記憶卡隨後在5分鐘內即順利找回，讓現場人員嘖嘖稱奇。

吳世瑋說，民政展區「幸福祈願村」攜手山、海、屯、城各區指標宮廟，以創意花燈打造沉浸式祈福燈組，屯區由大里七將軍廟推出「忠義護鄉土」祈福燈組，燈影矗立夜色中，為民眾點亮安心力量。

他說，大里七將軍廟主祀清同治年間因公殉職的6名清兵與一義犬。其忠義事蹟感動人心，清廷特予嘉勉表彰。地方士紳為感念護民之德，集資於大里杙建「忠義祠七將軍廟」，香火綿延逾百年。此次參與燈會，以創意燈藝重現忠義精神，象徵忠魂守護、護庄平安。

七將軍廟董事長李淵全表示，忠義護鄉土燈組以Q版七將軍爺千歲與義犬為設計主軸，透過可愛又不失威武的造型，詮釋七將軍爺忠義護民、守護家園的精神意象。燈組中央以山形台座象徵守護鄉里的堅實屏障，主將軍騎馬昂然立於高處，周圍搭配弓箭手、刀斧兵等將軍形象，營造出英勇鎮守、護庄平安的震撼氣勢，並巧妙融入旗幟、桃花樹等景觀元素，增添地方特色與視覺層次。

此外，燈組更特別設計互動驚喜，民眾只要靠近義犬，就會聽到可愛的「汪汪」聲響，讓賞燈過程充滿趣味與溫度，也象徵忠犬守護不息、庇佑平安。廟方也特別推出「賞燈打卡送好禮」活動，21日、22日、27日、28日及3月1日每晚7時至8時30分，廟方工作人員將在「忠義護鄉土」燈組旁熱情導覽互動，民眾只要現場拍照上傳社群平台並標註「七將軍廟」，即可兌換限量七將軍廟零錢包或Q版七將軍手搖杯提袋，每日限量500份，送完為止。

台中市大里七將軍廟主祀清同治年間因公殉職的6名清兵與一義犬。圖／台中市政府提供
台中市大里七將軍廟主祀清同治年間因公殉職的6名清兵與一義犬。圖／台中市政府提供
中台灣燈會將15日將在台中市中央公園登場。圖／台中市政府提供
中台灣燈會將15日將在台中市中央公園登場。圖／台中市政府提供

台灣燈會
