「開燈睡覺vs.全黑睡覺」一票人吵翻 醫示警1問題：恐提高慢性病風險

你晚上睡覺會開燈還是關燈？一名網友好奇，真的有人能在「全黑」的環境下安心入睡嗎？貼文一出後，引起兩派網友激烈討論，有人喊全黑會恐慌、越想越多直接失眠；也有人認為一定要關燈，否則反而更焦躁。

這名網友在社群平台「Threads」表示，自己睡覺一定要開小夜燈的類型，只要房間一片漆黑，就會開始胡思亂想，完全睡不著，忍不住發問「真的有人敢關燈睡覺？全黑那種？」

貼文一出後，不少網友都喜歡全黑入睡，紛紛表示「我就是要全關燈，房間玻璃還要加黑，不能有光」、「我睡覺一定要全關燈，就連冷氣顯示溫度的燈光都要關掉」、「反而留小夜燈才恐怖」；另外有淺眠網友提到除了燈必須全關，也不能有其他噪音才容易入睡，「睡覺時眼罩+耳塞是必備的」。

不過，也有另一派網友持相反意見，指出「自從被壓過（鬼壓床）之後，沒再關燈過」、「我一個人睡覺一定要有夜燈，因為小時候我媽總拿鬼嚇我睡覺」、「我一定要開小燈，否則一定會做惡夢」、「誰把我夜燈關掉，滔天大罪」。

不過，睡覺時到底該開燈還關燈？對此，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒曾指出，褪黑激素能幫助人體進入深層睡眠，對免疫力、記憶力、學習能力及情緒穩定都有關鍵影響，是恢復精神與身體的重要機制，但若在有光的環境下睡覺，光線會干擾褪黑激素分泌，進而影響睡眠品質。

黃軒提醒，長期睡眠不足可能導致情緒低落、體重上升，甚至提高慢性病風險與精神不濟等問題，因此建議民眾睡前應關閉電燈、電視、電腦與手機，並善用窗簾、眼罩或帽子等遮光用品，阻隔干擾光源，才能讓大腦清楚接收到「該休息了」的訊號。