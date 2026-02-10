「開燈睡覺vs.全黑睡覺」一票人吵翻 醫示警1問題：恐提高慢性病風險

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，真的有人能在「全黑」的環境下安心入睡嗎？示意圖／Ingimage
你晚上睡覺會開燈還是關燈？一名網友好奇，真的有人能在「全黑」的環境下安心入睡嗎？貼文一出後，引起兩派網友激烈討論，有人喊全黑會恐慌、越想越多直接失眠；也有人認為一定要關燈，否則反而更焦躁。

這名網友在社群平台「Threads」表示，自己睡覺一定要開小夜燈的類型，只要房間一片漆黑，就會開始胡思亂想，完全睡不著，忍不住發問「真的有人敢關燈睡覺？全黑那種？」

貼文一出後，不少網友都喜歡全黑入睡，紛紛表示「我就是要全關燈，房間玻璃還要加黑，不能有光」、「我睡覺一定要全關燈，就連冷氣顯示溫度的燈光都要關掉」、「反而留小夜燈才恐怖」；另外有淺眠網友提到除了燈必須全關，也不能有其他噪音才容易入睡，「睡覺時眼罩+耳塞是必備的」。

不過，也有另一派網友持相反意見，指出「自從被壓過（鬼壓床）之後，沒再關燈過」、「我一個人睡覺一定要有夜燈，因為小時候我媽總拿鬼嚇我睡覺」、「我一定要開小燈，否則一定會做惡夢」、「誰把我夜燈關掉，滔天大罪」。

不過，睡覺時到底該開燈還關燈？對此，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒曾指出褪黑激素能幫助人體進入深層睡眠，對免疫力、記憶力、學習能力及情緒穩定都有關鍵影響，是恢復精神與身體的重要機制，但若在有光的環境下睡覺，光線會干擾褪黑激素分泌，進而影響睡眠品質。

黃軒提醒，長期睡眠不足可能導致情緒低落、體重上升，甚至提高慢性病風險與精神不濟等問題，因此建議民眾睡前應關閉電燈、電視、電腦與手機，並善用窗簾、眼罩或帽子等遮光用品，阻隔干擾光源，才能讓大腦清楚接收到「該休息了」的訊號。

睡眠 褪黑激素 失眠 慢性病
