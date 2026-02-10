觀光署：今年國際旅客人次目標900萬 維持9％年增率

針對國際旅客來台人次目標，觀光署長陳玉秀說，原則上仍是穩定成長，目前考量國內接待量能仍有需要持續強化的地方，因此在國際旅客目標上，認為大約930萬至940萬人次，是相對穩健且可達成的目標，若能維持約9%的年成長率，大致是目前可以努力達成的合理目標。

去年度我國來台旅客867萬4,547人次，對於2026年目標，陳玉秀說，原則上仍是穩定成長，目前考量國內接待量能仍有需要持續強化的地方，因此在國際旅客目標上，認為大約930萬至940萬人次，是相對穩健且可達成的目標，若要達到950萬人次，確實需要非常努力，不過整體來看，上看900萬人次以上是沒有問題，若能維持約9%的年成長率，大致是目前可以努力達成的合理目標。

陳玉秀說，就今年一月的狀況來看，表現還不錯，成長率約在11%至12%；二月份則因天氣偏涼、連假相對較少，目前看起來大致持平。

至於國際旅客的主要客源結構，陳玉秀說，今年確實出現明顯變化，過去台灣相對較仰賴單一客源，但近年觀光署積極推動多元客源策略，我們已經看到非常明顯的成效。例如來自歐洲、歐美的旅客數量明顯增加，雖然過去基期較低，但這類旅客停留時間普遍較長；東南亞市場方面，菲律賓去年的成長幅度非常顯著，越南則以團體旅客為主，同時自由行與團客的結構也正在逐步調整。

此外，像印度孟買、紐西蘭與澳洲等市場，過去相對不明顯，但近期成長趨勢也相當清楚，整體來看，國際旅客的來源結構，已與過往有很大的不同，顯示台灣正進入一個觀光客源的結構性轉變。

至於在國旅方面，陳玉秀說，先前提到的，國旅推動進度目前仍在持續爭取當中，距離原本預期的時程大約還有一個月，因此目前能夠進行的前置作業，都已經全力提前準備完成，包括相關的遊戲規則，也都已經完成內部擬定，並依程序報請核定。在行政程序上，已盡可能將前置作業往前推進，以縮短正式啟動時的準備期。整體來看，這項政策對產業、地方建設以及地方整體發展都有正面助益，因此仍然希望立法院能夠在三月份完成審議。

陳玉秀說，即便時程稍有延後，也希望只是小幅延宕。我個人比較理想的執行期程，是落在四月至六月之間，整體效益相對較佳，最晚希望三月份一定要完成審議，若能在三月通過，對後續影響的期程就會相對縮短，只是目前仍須等預算通過後，才能正式啟動相關執行，原則上仍希望爭取在四月至六月之間完成，整體效益會比較好。