快訊

獨／爆出黑馬！中央存保標售台北101股權15% 宏泰集團全拿

S媽請律師和具俊曄爭遺產？小S怒了：造謠的人「心思非常骯髒」

日本JR橫濱線附近發現「無頭屍」 屍身腐敗嚴重身分死因待查

觀光署：今年國際旅客人次目標900萬 維持9％年增率

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部今天開新春記者會。（記者余弦妙／攝影）
交通部今天開新春記者會。（記者余弦妙／攝影）

針對國際旅客來台人次目標，觀光署長陳玉秀說，原則上仍是穩定成長，目前考量國內接待量能仍有需要持續強化的地方，因此在國際旅客目標上，認為大約930萬至940萬人次，是相對穩健且可達成的目標，若能維持約9%的年成長率，大致是目前可以努力達成的合理目標。

去年度我國來台旅客867萬4,547人次，對於2026年目標，陳玉秀說，原則上仍是穩定成長，目前考量國內接待量能仍有需要持續強化的地方，因此在國際旅客目標上，認為大約930萬至940萬人次，是相對穩健且可達成的目標，若要達到950萬人次，確實需要非常努力，不過整體來看，上看900萬人次以上是沒有問題，若能維持約9%的年成長率，大致是目前可以努力達成的合理目標。

陳玉秀說，就今年一月的狀況來看，表現還不錯，成長率約在11%至12%；二月份則因天氣偏涼、連假相對較少，目前看起來大致持平。

至於國際旅客的主要客源結構，陳玉秀說，今年確實出現明顯變化，過去台灣相對較仰賴單一客源，但近年觀光署積極推動多元客源策略，我們已經看到非常明顯的成效。例如來自歐洲、歐美的旅客數量明顯增加，雖然過去基期較低，但這類旅客停留時間普遍較長；東南亞市場方面，菲律賓去年的成長幅度非常顯著，越南則以團體旅客為主，同時自由行與團客的結構也正在逐步調整。

此外，像印度孟買、紐西蘭與澳洲等市場，過去相對不明顯，但近期成長趨勢也相當清楚，整體來看，國際旅客的來源結構，已與過往有很大的不同，顯示台灣正進入一個觀光客源的結構性轉變。

至於在國旅方面，陳玉秀說，先前提到的，國旅推動進度目前仍在持續爭取當中，距離原本預期的時程大約還有一個月，因此目前能夠進行的前置作業，都已經全力提前準備完成，包括相關的遊戲規則，也都已經完成內部擬定，並依程序報請核定。在行政程序上，已盡可能將前置作業往前推進，以縮短正式啟動時的準備期。整體來看，這項政策對產業、地方建設以及地方整體發展都有正面助益，因此仍然希望立法院能夠在三月份完成審議。

陳玉秀說，即便時程稍有延後，也希望只是小幅延宕。我個人比較理想的執行期程，是落在四月至六月之間，整體效益相對較佳，最晚希望三月份一定要完成審議，若能在三月通過，對後續影響的期程就會相對縮短，只是目前仍須等預算通過後，才能正式啟動相關執行，原則上仍希望爭取在四月至六月之間完成，整體效益會比較好。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

高鐵延伸宜蘭爭議 陳世凱：推動務實的延伸

國旅太貴是被抹黑？雲品董座嘆「拿橘子比蘋果」…網怒：體感就是貴

陸開放上海居民赴金馬旅遊 觀光署回應了

故宮「酸菜白肉鍋」身世揭曉 翠玉白菜和肉形石竟是同一個主人

相關新聞

花蓮燈會被嫌像「鹹魚」挨批看不懂 縣府：尊重想法也邀民眾親自感受

花蓮太平洋燈會其中的展出花燈作品「花現15288」，許多民眾形容「像鹹魚」，也遭質疑斥資近2千萬元是否符合效益，花蓮縣政...

一咖行李癱瘓系統！桃園機場列「NG 4行為」籲：別當雷隊友

桃園國際機場第一航廈昨（9）日清晨驚傳系統異常，出境報到櫃台後的行李傳送帶於清晨5時54分突然停擺，現場行李一度堆積如山，造成上千名旅客被迫大排長龍。經機場公司緊急調查，這起事故的起因是一名旅客的行李

北迴線改線無下文 台鐵再推宜花東及南迴線改善計畫 最快今年啟用

台鐵北迴線經歷0403花蓮地震後，地質變得更為脆弱，接連的風災更讓該路線更加破碎，為改善情況，交通部2024年提出改線評...

重振國產材產業 國產材諮詢媒合中心今啟用

產銷的供需媒合是重振國產材產業，並提升自給率的重要關鍵。農業部林業及自然保育署正式揭幕啟用「國產材諮詢媒合中心」，從使用...

謝謝蘋果？三星手機8年前「鏡頭新技術」傳回歸！全因iPhone 18增強功能

三星（Samsung）本月將推出Galaxy S26系列手機，但被外界質疑可能亮點不足，不過外媒回味三星先前的手機發展，早在2018年時，於Galaxy S9系列手機推出一大亮點，為可即時調整的「實體可變光圈」，沒想到在Galaxy S10取消，如今該技術可能再次回歸，背後推手全都要歸功於蘋果（Apple）。

影／台灣首架A350-1000首航 星宇航空JX802今啟程飛往東京

星宇航空第一架A350-1000於今天正式執行首次載客飛航，首飛JX-802航班，自桃園國際機場直飛東京成田機場。本次不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。