影／台灣首架A350-1000首航 星宇航空JX802今啟程飛往東京

星宇航空第一架A350-1000於今天正式執行首次載客飛航，首飛JX-802航班，自桃園國際機場直飛東京成田機場。本次不僅是星宇航空首架A350-1000投入營運，更是台灣航空史上首架國籍A350-1000首航，桃園機場特別安排水門禮，象徵台灣航空界再邁向重要里程碑。

為紀念此歷史性時刻，星宇航空於桃園機場第二航廈A8候機室舉辦首航活動，現場設置多項拍照打卡素材，由空服員與旅客親切互動合影，營造熱鬧且具紀念意義的首航氛圍。現場也準備了跟統一超商合作推出的A350-1000 CITY PRIMA精品咖啡。星宇航空也準備首航旅客專屬紀念好禮，包括Airbus限量飄帶、識別證帶及A350-1000紀念貼紙。