快訊

傳美台關稅協議本周簽署 王鴻薇：政府承諾開放牛絞肉、內臟

北捷被逼讓座…Fumi阿姨踹飛白髮婦代價曝 法院2關鍵認定互毆

憑什麼挑戰5,000元？穎崴坐穩股后 市場正在重算這筆帳

過年大魚大肉平均胖2公斤 專家授蔬果全榖入菜 抗氧化、護心血管

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署長沈靜芬親自下廚，製作繽紛創意水果盅。記者廖靜清／攝影
國健署長沈靜芬親自下廚，製作繽紛創意水果盅。記者廖靜清／攝影

過年期間，大魚大肉易導致膳食纖維攝取不足，而且年菜料理普遍高油、高糖、重口味，連續幾天吃下來，過完年平均胖了2公斤。國健署長沈靜芬表示，超過7成國人蔬菜攝取不足，除了影響腸道健康、免疫力降低，也要小心慢性病與心血管疾病的風險。

根據最新的國民營養健康調查顯示，國人六大類食物攝取不均，78%蔬菜類攝取不足3分、89%水果類攝取不足2分。而有63%鹽分攝取過量超過建議量6g，17.3%糖份攝取過量超過總熱量10%。減鹽減糖是維護健康的關鍵，能預防高血壓、心血管疾病、糖尿病與肥胖，除了少吃，更重要的是如何聰明選擇。

沈靜芬說，國健署與食藥署正跨單位研議推動食品「警示紅綠燈」標示，目前已經有共識，且上周也舉行過一次專家會議，希望能盡快推動標示制度。針對高鹽、高糖食品進行分級與警示，推廣利用天然食材烹調減鹽，協助民眾減少慢性病風險。

國健署推廣「植物為主」年菜新觀念，攜手大廚推出冬蔬豆漿燉肉、堅果紫米飯、鮮菇湯等創新料理，透過原型、在地食材，民眾在圍爐時刻可兼顧美味、健康與環境永續。研究指出，植物性飲食為主，能降低16%心血管疾病風險，還能減少5成與食物相關的溫室氣體排放量。

國健署社區健康組組長劉家秀表示，不健康飲食是非傳染性疾病的危險因子，會造成過重、肥胖或代謝症候群，以及第二型糖尿病、心血管疾病、高血壓、腎臟疾病等。國民營養健康調查顯示，國人水果、蔬菜、乳品、堅果種子類明顯攝取不足；糖、鹽攝取過多。

劉家秀指出，烹調植物為主的年菜，健康且低碳環保，採用在地原型食材，以蒸、燉、滷取代油炸，各種蔬食色彩繽紛、富含膳食纖維，高纖解膩又美味。而且豆類、堅果、全穀物等植物性蛋白質，具有高纖維、零膽固醇、低飽和脂肪的優勢，能有效降低心血管疾病與死亡風險。

國健署邀請主廚林奕成以「植物為主飲食」原則設計的健康年菜，與市售年菜相比，美味和澎湃度不減，但大幅增加維生素B群、維生素E、多種礦物質及膳食纖維含量，減少糖、鹽、油的使用。

林奕成表示，烹煮年菜掌握4大原則，多選擇一些植物性食材，減少過多添加物攝取，同時有助於減少運輸的燃料消耗和碳排放。

1.添加足量蔬菜和水果

善加運用蔬菜天然的甘甜風味，有助於降低油脂、糖與鹽的使用量，也能補充更多膳食纖維。

2.以未精製全穀雜糧取代精製主食

主食加入糙米、地瓜、燕麥等，能大幅增加膳食纖維、維生素B群、E及礦物質攝取，有效穩定血糖、促進腸道健康並提升飽足感。

3.多使用富含植物性蛋白質的食材

各式堅果種子都能提供人體所需的蛋白質和好的油脂，又可以減少飽和脂肪、膽固醇的攝取，適合代替肉類用於滷、燒、燉、煮等年菜料理。

4.選擇原型、在地少加工食品

優先選購新鮮原型、在地的食材，除了能吃得更安心外，也能保留食材原有的營養與風味，減少過多添加物攝取。

翻轉傳統年菜印象，植物為主的食材也能澎湃上桌。記者廖靜清／攝影
翻轉傳統年菜印象，植物為主的食材也能澎湃上桌。記者廖靜清／攝影

心血管疾病 食材 年菜
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

冰箱塞滿滿危險！營養師示警：低於7°C可能出問題 囤年菜前必做1事

兆豐投信送年菜關懷萬里獨居長者 在地人曾受助後生活改善回頭助人

大陸廚師打黑工 跨境香港上門做年菜 議員：有食安風險

年菜吃到撐、停藥圖方便 醫揭春節3地雷恐送急診

相關新聞

光著身體躺在手術台上被拍…台中醫學生涉手術室「打卡」可重罰25萬元

網驚傳手術室照片外流，有網友PO出一張醫護正在手術室內為病患執行機械手臂手術照片，並PO文指「好可怕，一想到光著身體躺在...

1張圖看過年天氣變化 東北季風快閃攪局、北東部這時濕涼中南部飆30度

雖然寒流冷空氣已經趨緩，但是受到輻射冷卻作用影響，今天清晨仍有低溫發生的情況，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「...

影／台灣首架A350-1000首航 星宇航空JX802今啟程飛往東京

星宇航空第一架A350-1000於今天正式執行首次載客飛航，首飛JX-802航班，自桃園國際機場直飛東京成田機場。本次不...

過年大魚大肉平均胖2公斤 專家授蔬果全榖入菜 抗氧化、護心血管

過年期間，大魚大肉易導致膳食纖維攝取不足，而且年菜料理普遍高油、高糖、重口味，連續幾天吃下來，過完年平均胖了2公斤。國健...

國1北上仁德至大灣「紫爆」 修剪作業封閉內側車道 回堵10公里

高速公路局表示，目前國道1號北向319.4至316.8公里處，因進行中央分隔帶修剪，封閉內側車道，後方車流回堵約10公里...

啟動花卉新世代 台灣國際蘭展暨花卉科技展

2026台灣國際蘭展暨花卉科技展今年2月27日至3月16日在農業部的台南後壁花卉創新園區展出，農業部今天舉辦展前記者會，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。