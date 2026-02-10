一咖行李癱瘓系統！桃園機場列「NG 4行為」籲：別當雷隊友

桃園國際機場第一航廈昨（9）日清晨驚傳系統異常，出境報到櫃台後的行李傳送帶於清晨5時54分突然停擺，現場行李一度堆積如山，造成上千名旅客被迫大排長龍。經機場公司緊急調查，這起事故的起因是一名旅客的行李綁帶鬆脫，不幸卡死傳送帶滾筒。雖然維護人員於1小時內完成搶修，且未造成航班延誤，但已引發旅客強烈抱怨。

為防堵類似意外重演，桃園機場公司特別提醒旅客務必避開託運時常見的「4NG行為」：首先，許多旅客為保護行李箱而加裝保護套或保護膜，若未固定牢固，極易在運送過程中鬆脫並捲入傳送滾輪；其次，行李綁帶繫得太鬆或吊牌過長，更是造成系統卡死的首要元凶。第三，行李尺寸過長、過大而超出輸送規格，會直接造成傳送帶受損；最後，行李包裝不夠紮實導致內容物散落，將迫使整條自動化分揀線必須全面停機清掃，嚴重影響作業效率。

此外，桃園機場也在粉專提醒讓行李「一路順暢」的小撇步，除了別穿容易脫落卡住輸送帶的綁帶、保護套外，也提醒別忘了「撕掉舊標籤」，因為舊的航空條碼有可能讓分揀時的掃描機器「眼花」，使行李分流錯誤，無法順利與乘客一起抵達目的地。若想增加行李辨識度，建議可貼上喜歡的貼紙，醒目又不影響機械運作，拿到行李後，也別忘了核對行李名字，確認無誤再離開。

根據統計，桃機平均每月發生高達80起因行李包裝不當引發的系統異常。機場公司呼籲，個別旅客的疏忽不僅可能導致自身財物損壞，更會引發連鎖反應，造成大規模行李延遲與他人困擾。為了確保旅途能準點啟程，旅客在託運前務必再次檢查行李外觀，避免因一時方便而成為旅伴與地勤眼中的「雷隊友」。