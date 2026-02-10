快訊

傳美台關稅協議本周簽署 王鴻薇：政府承諾開放牛絞肉、內臟

北捷被逼讓座…Fumi阿姨踹飛白髮婦代價曝 法院2關鍵認定互毆

憑什麼挑戰5,000元？穎崴坐穩股后 市場正在重算這筆帳

啟動花卉新世代 台灣國際蘭展暨花卉科技展

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
2026台灣國際蘭展暨花卉科技展以「綻放台灣（Blooming Taiwan）」為核心主題，象徵台灣花卉產業在風災與國際挑戰下，依然展現強韌的再生力與創新能量。本屆展覽以「產業再生」、「國際鏈結」與「社會共感」為三大主軸，呈現台灣花卉從土地出發、走向世界的歷程，並透過自然延伸、科技互融與生活共感的策展語彙，打造多層次的觀展體驗。 農業部次長胡忠一（左四）、台南市長黃偉哲（右四）上午出席記者會，因台南蘭展和嘉義燈會同時展出，邀請大家白天看蘭花展晚上看燈會。記者曾吉松／攝影
2026台灣國際蘭展暨花卉科技展以「綻放台灣（Blooming Taiwan）」為核心主題，象徵台灣花卉產業在風災與國際挑戰下，依然展現強韌的再生力與創新能量。本屆展覽以「產業再生」、「國際鏈結」與「社會共感」為三大主軸，呈現台灣花卉從土地出發、走向世界的歷程，並透過自然延伸、科技互融與生活共感的策展語彙，打造多層次的觀展體驗。 農業部次長胡忠一（左四）、台南市長黃偉哲（右四）上午出席記者會，因台南蘭展和嘉義燈會同時展出，邀請大家白天看蘭花展晚上看燈會。記者曾吉松／攝影

2026台灣國際蘭展暨花卉科技展今年2月27日至3月16日在農業部的台南後壁花卉創新園區展出，農業部今天舉辦展前記者會，台南市長黃偉哲出席時表示，蘭花在台灣已是非常成熟的產業，對美關稅最後拍板15%，也算鬆了一口氣，因此台灣蘭花的稅率和競爭對手相比並沒有吃虧，依然有著相當的競爭力。

台灣國際蘭展暨花卉科技展以「綻放台灣（Blooming Taiwan）」為核心主題，象徵台灣花卉產業在風災與國際挑戰下，依然展現強韌的再生力與創新能量。本屆展覽以「產業再生」、「國際鏈結」與「社會共感」為三大主軸，呈現台灣花卉從土地出發、走向世界的歷程，並透過自然延伸、科技互融與生活共感的策展語彙，打造多層次的觀展體驗。

2026室灣國際蘭展暨花卉科技展以「綻放台灣（Blooming Taiwan）」為核心主題，象徵台灣花卉產業在風災與國際挑戰下，依然展現強韌的再生力與創新能量。本屆展覽以「產業再生」、「國際鏈結」與「社會共感」為三大主軸，呈現台灣花卉從土地出發、走向世界的歷程，並透過自然延伸、科技互融與生活共感的策展語彙，打造多層次的觀展體驗。</p><style> /*.innity-apps-underlay-ad {z-index: 34 !important; }*/ .innity-apps-underlay-ad ~ .header {z-index: 35;} .innity-apps-underlay-ad ~ .main-content .inline-ads { background: transparent;} #eyeDiv ~ .footer{ position: relative; z-index: 2;} /* sizmek_underlay 投遞調整置底 z-index 權重 */ .article-content__abbr__text {display:inline-block;} /* to be remove */ </style> <!-- /129853887/udn.com/2_News/3_News-Mobile/4_News-Mobile-a02 ※Mobile文中大佈告_3000x250※內容頁--> <div class='inline-ads'> <div class='udn-ads udn-ads--mobile' id='ads-inline' style=

農業部次長胡忠一（左七）、台南市長黃偉哲（右六）上午出席記者會，因台南蘭展和嘉義燈會同時展出，邀請大家白天看蘭花展晚上看燈會。記者曾吉松／攝影" title="2026室灣國際蘭展暨花卉科技展以「綻放台灣（Blooming Taiwan）」為核心主題，象徵台灣花卉產業在風災與國際挑戰下，依然展現強韌的再生力與創新能量。本屆展覽以「產業再生」、「國際鏈結」與「社會共感」為三大主軸，呈現台灣花卉從土地出發、走向世界的歷程，並透過自然延伸、科技互融與生活共感的策展語彙，打造多層次的觀展體驗。

農業部次長胡忠一（左七）、台南市長黃偉哲（右六）上午出席記者會，因台南蘭展和嘉義燈會同時展出，邀請大家白天看蘭花展晚上看燈會。記者曾吉松／攝影">

2026室灣國際蘭展暨花卉科技展以「綻放台灣（Blooming Taiwan）」為核心主題，象徵台灣花卉產業在風災與國際挑戰下，依然展現強韌的再生力與創新能量。本屆展覽以「產業再生」、「國際鏈結」與「社會共感」為三大主軸，呈現台灣花卉從土地出發、走向世界的歷程，並透過自然延伸、科技互融與生活共感的策展語彙，打造多層次的觀展體驗。

農業部次長胡忠一（左七）、台南市長黃偉哲（右六）上午出席記者會，因台南蘭展和嘉義燈會同時展出，邀請大家白天看蘭花展晚上看燈會。記者曾吉松／攝影

2026室灣國際蘭展暨花卉科技展以「綻放台灣（Blooming Taiwan）」為核心主題，象徵台灣花卉產業在風災與國際挑戰下，依然展現強韌的再生力與創新能量。本屆展覽以「產業再生」、「國際鏈結」與「社會共感」為三大主軸，呈現台灣花卉從土地出發、走向世界的歷程，並透過自然延伸、科技互融與生活共感的策展語彙，打造多層次的觀展體驗。</p><!--5--><p> 農業部次長胡忠一上午出席記者會，因台南蘭展和嘉義燈會同時展出，邀請大家白天看蘭花展晚上看燈會。記者曾吉松／攝影
2026室灣國際蘭展暨花卉科技展以「綻放台灣（Blooming Taiwan）」為核心主題，象徵台灣花卉產業在風災與國際挑戰下，依然展現強韌的再生力與創新能量。本屆展覽以「產業再生」、「國際鏈結」與「社會共感」為三大主軸，呈現台灣花卉從土地出發、走向世界的歷程，並透過自然延伸、科技互融與生活共感的策展語彙，打造多層次的觀展體驗。

農業部次長胡忠一上午出席記者會，因台南蘭展和嘉義燈會同時展出，邀請大家白天看蘭花展晚上看燈會。記者曾吉松／攝影

2026室灣國際蘭展暨花卉科技展以「綻放台灣（Blooming Taiwan）」為核心主題，象徵台灣花卉產業在風災與國際挑戰下，依然展現強韌的再生力與創新能量。本屆展覽以「產業再生」、「國際鏈結」與「社會共感」為三大主軸，呈現台灣花卉從土地出發、走向世界的歷程，並透過自然延伸、科技互融與生活共感的策展語彙，打造多層次的觀展體驗。</p><!--8--><p> 農業部次長胡忠一（左四）、台南市長黃偉哲（右四）上午出席記者會，因台南蘭展和嘉義燈會同時展出，邀請大家白天看蘭花展晚上看燈會。記者曾吉松／攝影
2026室灣國際蘭展暨花卉科技展以「綻放台灣（Blooming Taiwan）」為核心主題，象徵台灣花卉產業在風災與國際挑戰下，依然展現強韌的再生力與創新能量。本屆展覽以「產業再生」、「國際鏈結」與「社會共感」為三大主軸，呈現台灣花卉從土地出發、走向世界的歷程，並透過自然延伸、科技互融與生活共感的策展語彙，打造多層次的觀展體驗。

農業部次長胡忠一（左四）、台南市長黃偉哲（右四）上午出席記者會，因台南蘭展和嘉義燈會同時展出，邀請大家白天看蘭花展晚上看燈會。記者曾吉松／攝影

2026室灣國際蘭展暨花卉科技展以「綻放台灣（Blooming Taiwan）」為核心主題，象徵台灣花卉產業在風災與國際挑戰下，依然展現強韌的再生力與創新能量。本屆展覽以「產業再生」、「國際鏈結」與「社會共感」為三大主軸，呈現台灣花卉從土地出發、走向世界的歷程，並透過自然延伸、科技互融與生活共感的策展語彙，打造多層次的觀展體驗。</p><!--11--><p> 農業部次長胡忠一邀請大家白天看蘭花展晚上看燈會。記者曾吉松／攝影
2026室灣國際蘭展暨花卉科技展以「綻放台灣（Blooming Taiwan）」為核心主題，象徵台灣花卉產業在風災與國際挑戰下，依然展現強韌的再生力與創新能量。本屆展覽以「產業再生」、「國際鏈結」與「社會共感」為三大主軸，呈現台灣花卉從土地出發、走向世界的歷程，並透過自然延伸、科技互融與生活共感的策展語彙，打造多層次的觀展體驗。

農業部次長胡忠一邀請大家白天看蘭花展晚上看燈會。記者曾吉松／攝影

2026室灣國際蘭展暨花卉科技展以「綻放台灣（Blooming Taiwan）」為核心主題，象徵台灣花卉產業在風災與國際挑戰下，依然展現強韌的再生力與創新能量。本屆展覽以「產業再生」、「國際鏈結」與「社會共感」為三大主軸，呈現台灣花卉從土地出發、走向世界的歷程，並透過自然延伸、科技互融與生活共感的策展語彙，打造多層次的觀展體驗。</p><!--14--><p> 台南市長黃偉哲上午出席記者會，因台南蘭展和嘉義燈會同時展出，邀請大家白天看蘭花展晚上看燈會。記者曾吉松／攝影
2026室灣國際蘭展暨花卉科技展以「綻放台灣（Blooming Taiwan）」為核心主題，象徵台灣花卉產業在風災與國際挑戰下，依然展現強韌的再生力與創新能量。本屆展覽以「產業再生」、「國際鏈結」與「社會共感」為三大主軸，呈現台灣花卉從土地出發、走向世界的歷程，並透過自然延伸、科技互融與生活共感的策展語彙，打造多層次的觀展體驗。

台南市長黃偉哲上午出席記者會，因台南蘭展和嘉義燈會同時展出，邀請大家白天看蘭花展晚上看燈會。記者曾吉松／攝影

2026室灣國際蘭展暨花卉科技展以「綻放台灣（Blooming Taiwan）」為核心主題，象徵台灣花卉產業在風災與國際挑戰下，依然展現強韌的再生力與創新能量。本屆展覽以「產業再生」、「國際鏈結」與「社會共感」為三大主軸，呈現台灣花卉從土地出發、走向世界的歷程，並透過自然延伸、科技互融與生活共感的策展語彙，打造多層次的觀展體驗。</p><!--17--><p> 農業部次長胡忠一（左）、台南市長黃偉哲（右）上午出席記者會，因台南蘭展和嘉義燈會同時展出，邀請大家白天看蘭花展晚上看燈會。記者曾吉松／攝影
2026室灣國際蘭展暨花卉科技展以「綻放台灣（Blooming Taiwan）」為核心主題，象徵台灣花卉產業在風災與國際挑戰下，依然展現強韌的再生力與創新能量。本屆展覽以「產業再生」、「國際鏈結」與「社會共感」為三大主軸，呈現台灣花卉從土地出發、走向世界的歷程，並透過自然延伸、科技互融與生活共感的策展語彙，打造多層次的觀展體驗。

農業部次長胡忠一（左）、台南市長黃偉哲（右）上午出席記者會，因台南蘭展和嘉義燈會同時展出，邀請大家白天看蘭花展晚上看燈會。記者曾吉松／攝影

2026室灣國際蘭展暨花卉科技展以「綻放台灣（Blooming Taiwan）」為核心主題，象徵台灣花卉產業在風災與國際挑戰下，依然展現強韌的再生力與創新能量。本屆展覽以「產業再生」、「國際鏈結」與「社會共感」為三大主軸，呈現台灣花卉從土地出發、走向世界的歷程，並透過自然延伸、科技互融與生活共感的策展語彙，打造多層次的觀展體驗。記者曾吉松／攝影
2026室灣國際蘭展暨花卉科技展以「綻放台灣（Blooming Taiwan）」為核心主題，象徵台灣花卉產業在風災與國際挑戰下，依然展現強韌的再生力與創新能量。本屆展覽以「產業再生」、「國際鏈結」與「社會共感」為三大主軸，呈現台灣花卉從土地出發、走向世界的歷程，並透過自然延伸、科技互融與生活共感的策展語彙，打造多層次的觀展體驗。記者曾吉松／攝影

農業部 蘭展
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

國際蘭展暨花卉科技展27日登場 黃偉哲：蘭花稅率有競爭力沒吃虧

影／南市加強重要節日安全維護工作啟動 黃偉哲：讓市民安心過好年

舞蹈劇《蕭壠・渡與醮》結合蕭壠香科文化登場

2026新營波光節登場 打造天鵝湖夢境場域

相關新聞

光著身體躺在手術台上被拍…台中醫學生涉手術室「打卡」可重罰25萬元

網驚傳手術室照片外流，有網友PO出一張醫護正在手術室內為病患執行機械手臂手術照片，並PO文指「好可怕，一想到光著身體躺在...

1張圖看過年天氣變化 東北季風快閃攪局、北東部這時濕涼中南部飆30度

雖然寒流冷空氣已經趨緩，但是受到輻射冷卻作用影響，今天清晨仍有低溫發生的情況，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「...

影／台灣首架A350-1000首航 星宇航空JX802今啟程飛往東京

星宇航空第一架A350-1000於今天正式執行首次載客飛航，首飛JX-802航班，自桃園國際機場直飛東京成田機場。本次不...

過年大魚大肉平均胖2公斤 專家授蔬果全榖入菜 抗氧化、護心血管

過年期間，大魚大肉易導致膳食纖維攝取不足，而且年菜料理普遍高油、高糖、重口味，連續幾天吃下來，過完年平均胖了2公斤。國健...

國1北上仁德至大灣「紫爆」 修剪作業封閉內側車道 回堵10公里

高速公路局表示，目前國道1號北向319.4至316.8公里處，因進行中央分隔帶修剪，封閉內側車道，後方車流回堵約10公里...

啟動花卉新世代 台灣國際蘭展暨花卉科技展

2026台灣國際蘭展暨花卉科技展今年2月27日至3月16日在農業部的台南後壁花卉創新園區展出，農業部今天舉辦展前記者會，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。