啟動花卉新世代 台灣國際蘭展暨花卉科技展
2026台灣國際蘭展暨花卉科技展今年2月27日至3月16日在農業部的台南後壁花卉創新園區展出，農業部今天舉辦展前記者會，台南市長黃偉哲出席時表示，蘭花在台灣已是非常成熟的產業，對美關稅最後拍板15%，也算鬆了一口氣，因此台灣蘭花的稅率和競爭對手相比並沒有吃虧，依然有著相當的競爭力。
台灣國際蘭展暨花卉科技展以「綻放台灣（Blooming Taiwan）」為核心主題，象徵台灣花卉產業在風災與國際挑戰下，依然展現強韌的再生力與創新能量。本屆展覽以「產業再生」、「國際鏈結」與「社會共感」為三大主軸，呈現台灣花卉從土地出發、走向世界的歷程，並透過自然延伸、科技互融與生活共感的策展語彙，打造多層次的觀展體驗。
農業部次長胡忠一（左七）、台南市長黃偉哲（右六）上午出席記者會，因台南蘭展和嘉義燈會同時展出，邀請大家白天看蘭花展晚上看燈會。記者曾吉松／攝影
