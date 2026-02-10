啟動花卉新世代 台灣國際蘭展暨花卉科技展

農業部次長胡忠一（左七）、台南市長黃偉哲（右六）上午出席記者會，因台南蘭展和嘉義燈會同時展出，邀請大家白天看蘭花展晚上看燈會。記者曾吉松／攝影" title="2026室灣國際蘭展暨花卉科技展以「綻放台灣（Blooming Taiwan）」為核心主題，象徵台灣花卉產業在風災與國際挑戰下，依然展現強韌的再生力與創新能量。本屆展覽以「產業再生」、「國際鏈結」與「社會共感」為三大主軸，呈現台灣花卉從土地出發、走向世界的歷程，並透過自然延伸、科技互融與生活共感的策展語彙，打造多層次的觀展體驗。

農業部次長胡忠一（左七）、台南市長黃偉哲（右六）上午出席記者會，因台南蘭展和嘉義燈會同時展出，邀請大家白天看蘭花展晚上看燈會。記者曾吉松／攝影 2026室灣國際蘭展暨花卉科技展以「綻放台灣（Blooming Taiwan）」為核心主題，象徵台灣花卉產業在風災與國際挑戰下，依然展現強韌的再生力與創新能量。本屆展覽以「產業再生」、「國際鏈結」與「社會共感」為三大主軸，呈現台灣花卉從土地出發、走向世界的歷程，並透過自然延伸、科技互融與生活共感的策展語彙，打造多層次的觀展體驗。

