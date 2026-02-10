春節流感肆虐 衛福部胸腔病院除夕至大年初五天天有門診

快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
春節流感肆虐衛福部胸腔病院除夕至大年初五天天有門診。記者周宗禎／翻攝官網
春節流感肆虐衛福部胸腔病院除夕至大年初五天天有門診。記者周宗禎／翻攝官網

春節多數醫療院所門診打烊，今年春節期間正值流感盛行，衛福部胸腔病院今天公告今年自除夕至大年初五「門診服務全面不中斷，天天有門診」。

衛福部年初監測流感疫情持續處於上升階段，預計在農曆春節前後達到高峰。近日許多醫院診所呼吸道病患也大增。

胸腔病院是呼吸道及胸腔專科公立醫院。這一次參與輪值門診的除院長黃紹宗，還有各專科主任醫師、資深護理師、藥師。大同院區附近有診所開診，初二、初三停診。

院長黃紹宗表示，為善盡公立醫院的社會責任，醫院特別規劃春節門診服務，提供呼吸道疾病診治、一般內科照護及相關醫療諮詢，讓有醫療需求的民眾不必擔心連假期間無處就醫。

院方表示，呼吸道症狀病人、慢性病追蹤病人及一般就醫民眾，可到院現場掛號、電話預約或透過病院官網線上掛號。

黃紹宗表示，專業醫療團隊輪值，守護民眾健康，讓團圓時刻更安心。」春節期間正值呼吸道疾病好發時節，加上返鄉與旅遊人潮增加，醫療需求不容忽視。

呼吸道 春節 病人
