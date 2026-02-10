國際蘭展暨花卉科技展27日登場 黃偉哲：蘭花稅率有競爭力沒吃虧

2026台灣國際蘭展暨花卉科技展以「綻放台灣（ Blooming Taiwan) 」為核心主題，象徵台灣花卉產業在風災與國際挑戰下，依然展現強韌的再生力與創新能量。台南市長黃偉哲表示，蘭花在台灣已是非常成熟的產業，對美關稅最後拍板15%，也算鬆了一口氣，因此台灣蘭花的稅率和競爭對手相比並沒有吃虧，依然有著相當的競爭力。

農業部今舉辦「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」展前記者會，農業部表示，「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」首度以「雙展齊發 」 形式呈現，結合具深厚產業基礎的國際蘭展，以及具備前瞻視角策畫的花卉科技展，展期為今年2月27日至3月16日，並在農業部的台南後壁花卉創新園區登場，將完整呈現台灣從育種實力到科技應用的產業鏈樣貌。本次蘭展也是「花卉創新園區研究發展中心自去年9月揭牌成立後，首度擔綱主辦。

黃偉哲出席記者會，他受訪時說，蘭花在台灣已經是非常成熟且受大家青睞的產業，前陣子對美關稅也終於拍板15%，相較之前的32%或20%較高稅率，蘭花業者也算是鬆了一口氣，而面對其他的競爭國家，台灣蘭花的稅率並沒有吃虧，競爭力依舊在，也讓世界看見台灣花卉之美。

黃偉哲說，這次許多蘭花業者都非常努力，今年國際蘭展盛況可期，而這次國際蘭展高科技廠商合作，蘭花布置成名畫也非常賞心悅目，期待各界共襄盛舉。