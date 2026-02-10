快訊

北捷被逼讓座…Fumi阿姨踹飛白髮婦代價曝 法院2關鍵認定互毆

憑什麼挑戰5,000元？穎崴坐穩股后 市場正在重算這筆帳

半導體布局關鍵！水電無虞 卓榮泰：全面接受新式核能技術

聽新聞
0:00 / 0:00

國際蘭展暨花卉科技展27日登場 黃偉哲：蘭花稅率有競爭力沒吃虧

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
黃偉哲表示，蘭花在台灣已是非常成熟的產業，對美關稅最後拍板15%，和競爭對手相比並沒有吃虧，依然有著相當競爭力。記者李柏澔／攝影
黃偉哲表示，蘭花在台灣已是非常成熟的產業，對美關稅最後拍板15%，和競爭對手相比並沒有吃虧，依然有著相當競爭力。記者李柏澔／攝影

2026台灣國際蘭展暨花卉科技展以「綻放台灣（ Blooming Taiwan) 」為核心主題，象徵台灣花卉產業在風災與國際挑戰下，依然展現強韌的再生力與創新能量。台南市長黃偉哲表示，蘭花在台灣已是非常成熟的產業，對美關稅最後拍板15%，也算鬆了一口氣，因此台灣蘭花的稅率和競爭對手相比並沒有吃虧，依然有著相當的競爭力。

農業部今舉辦「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」展前記者會，農業部表示，「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」首度以「雙展齊發 」 形式呈現，結合具深厚產業基礎的國際蘭展，以及具備前瞻視角策畫的花卉科技展，展期為今年2月27日至3月16日，並在農業部的台南後壁花卉創新園區登場，將完整呈現台灣從育種實力到科技應用的產業鏈樣貌。本次蘭展也是「花卉創新園區研究發展中心自去年9月揭牌成立後，首度擔綱主辦。

黃偉哲出席記者會，他受訪時說，蘭花在台灣已經是非常成熟且受大家青睞的產業，前陣子對美關稅也終於拍板15%，相較之前的32%或20%較高稅率，蘭花業者也算是鬆了一口氣，而面對其他的競爭國家，台灣蘭花的稅率並沒有吃虧，競爭力依舊在，也讓世界看見台灣花卉之美。

黃偉哲說，這次許多蘭花業者都非常努力，今年國際蘭展盛況可期，而這次國際蘭展高科技廠商合作，蘭花布置成名畫也非常賞心悅目，期待各界共襄盛舉。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台南「換妃」？王世堅一番話 他曝根本幫林俊憲「立Flag」

影／南市加強重要節日安全維護工作啟動 黃偉哲：讓市民安心過好年

舞蹈劇《蕭壠・渡與醮》結合蕭壠香科文化登場

2026新營波光節登場 打造天鵝湖夢境場域

相關新聞

光著身體躺在手術台上被拍…台中醫學生涉手術室「打卡」可重罰25萬元

網驚傳手術室照片外流，有網友PO出一張醫護正在手術室內為病患執行機械手臂手術照片，並PO文指「好可怕，一想到光著身體躺在...

1張圖看過年天氣變化 東北季風快閃攪局、北東部這時濕涼中南部飆30度

雖然寒流冷空氣已經趨緩，但是受到輻射冷卻作用影響，今天清晨仍有低溫發生的情況，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「...

國際蘭展暨花卉科技展27日登場 黃偉哲：蘭花稅率有競爭力沒吃虧

2026台灣國際蘭展暨花卉科技展以「綻放台灣（ Blooming Taiwan) 」為核心主題，象徵台灣花卉產業在風災與...

交通部新春記者會 陳世凱：展望2026年 期盼3個升級

交通部今舉辦「115年新春記者會」回顧去年交通狀況，交通部長陳世凱表示，去年1至11月道安死亡數已較2023年同期減少1...

高鐵延伸宜蘭爭議 陳世凱：推動務實的延伸

交通部今舉辦新春記者會，交通部長陳世凱會前接受聯訪時，針對春節疏運、國旅情況、高鐵延伸高鐵議題，陳世凱說，春節疏運已做萬...

國籍貨輪藏滿雙獅地球標海洛因 毒王遺產重出江湖？

台灣首次查獲國籍航運公司貨輪船長涉嫌走私上億元毒品，如此高層級船上幹部涉案，險讓大批海洛因磚流入毒害國人，這批海洛因被查出是大名鼎鼎的「雙獅地球標」，號稱「毒品界名牌貨」，但資深刑警懷疑這批貨若非「毒王遺產」，恐怕就是高檔東南亞「山寨貨」毒品，且已由跨國運毒集團嘗試從海、空入侵高雄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。