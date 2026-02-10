交通部新春記者會 陳世凱：展望2026年 期盼3個升級

交通部今舉辦「115年新春記者會」回顧去年交通狀況，交通部長陳世凱表示，去年1至11月道安死亡數已較2023年同期減少190人；全國偏鄉公路公共運輸涵蓋率達95.06%，預計今年將達成「鄉鄉有公車」（含幸福巴士）目標。針對2026年展望，陳世凱說，預計完成基隆、高雄郵輪碼頭岸電2座及高雄貨（櫃）船岸電3座；擴大辦理「事業減碳通勤優良單位標章制度」。

陳世凱說，面對極端氣候，交通部建立「蘇花路廊3小時啟動疏運SOP」，落實鐵、公、海運聯防接駁。去年9月馬太鞍溪橋斷裂事件驗證該系統整合能力，台鐵光復車站單日疏運最高暴增至5萬人次，成功撐住災區交通。

陳世凱進一步說，豪雨致災的百年平溪線已於今年1月31日全線復駛，不僅完成16處致災點補強，更同步翻新十分、菁桐車站旅運設施，以全新面貌迎接遊客。

在推動道路安全方面，去年1月至11月交通事故30日死亡人數2584 人，較2023年同期減少190 人，呈現逐年持續下降趨勢，近9成民眾有感停讓文化，顯示道路安全改善措施已逐步發揮成效。

此外，也完成增加路口停止線至行穿線最小淨距的法規修訂、改善省道路口照明共420處，並發布「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引」。今年將持續推進相關政策，強化道路與交通設施改善，推動駕照管理改革措施，並透過文宣與媒體宣導，加強駕駛正確用路觀念，建立良好用路文化。

為提供偏鄉地區基本民行服務，去年推動全國偏鄉地區公路公共運輸涵蓋率達95.06%；今年將持續協助地方政府盤點偏鄉交通需求，達成「鄉鄉有公車」（含幸福巴士）目標，並持續輔導績效不佳路線轉型為彈性預約服務，使運輸供給更貼近在地需求。

在推動運具電動化及無碳化方面，陳世凱表示，去年電動大客車普及率42.56%，達成年度目標35%；台鐵建構東部充電站網9站、19槍，結合2024年8月西部國道充電路網上線，完成公共充電樁布局環台。

陳世凱表示，今年將持續以公共運輸先行策略，與各部會及產業共同合作，帶動我國邁向運具電動化及無碳化；輔導產業研發兼具品質且可負擔之電動車型，持續營造友善電動車使用環境。

在推動綠色永續海空運輸方面，陳世凱說，去年於松山、桃園、高雄機場首次為國籍航空公司添加永續航空燃油，桃園機場亦已取得等級4的減碳國際認證，加速建構永續航空生態圈；台灣7大國際商港並已全數取得歐洲生態港更新認證。

陳世凱說，今年將爭取高雄機場取得等級4的減碳國際認證；並將於基隆港提供海運生質燃油（低硫油）加注服務，及完成基隆、高雄郵輪碼頭岸電2座及高雄貨（櫃）船岸電3座；另推動我國內水載客船舶電動化發展計畫，逐步汰置電動船及充電樁，促進減碳成效。

在營造綠色通勤新文化方面，TPASS行政院通勤月票，在全國已有20個縣市推動31個定期票方案，累計已超過16.4億使用人次，去年為再提升公共運輸使用推廣，分別推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠，鼓勵公共運輸使用頻率較低或跨生活圈使用族群，提升公共運輸使用率；並推出TPASS 2.0+方案，針對中長途國道客運設計優惠措施，吸引民眾搭乘國道客運。

今年擴大辦理「事業減碳通勤優良單位標章制度」，並規畫研議與綠色運輸服務平台連結，結合TPASS政策，計算減碳效益，輔以企業ESG動能；另外，完成第二條環島自行車路線建置，提供安全友善的騎乘環境，並以深度旅遊為主軸，推動低碳旅遊與騎乘文化。

針對2026年展望，陳世凱說，會以3個升級來講，包含建設再升級，打造國家級門面，縫合城市發展；服務再升級，打破城鄉邊界，軌道體驗精緻化，像是高鐵、台鐵引進新車；安全再升級，科技智慧交通，人本思維守護下一代。