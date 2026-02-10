快訊

憑什麼挑戰5,000元？穎崴坐穩股后 市場正在重算這筆帳

半導體布局關鍵！水電無虞 卓榮泰：全面接受新式核能技術

學測閱卷提報931件違規 考生用化學結構式、座標畫笑臉都被扣一級分

高鐵延伸宜蘭爭議 陳世凱：推動務實的延伸

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
針對高鐵延伸宜蘭案，交通部長陳世凱（左二）表示，進入新的世代，除了迎接新車、提升服務外，也要討論務實的延伸。記者胡瑞玲／攝影
交通部今舉辦新春記者會，交通部長陳世凱會前接受聯訪時，針對春節疏運、國旅情況、高鐵延伸高鐵議題，陳世凱說，春節疏運已做萬全準備，努力讓疏運更順暢，高鐵疏運會較壅塞，因此會讓台鐵負擔更多責任，公路部分則推出國道客運最低4.2折，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸。至於高鐵延伸宜蘭部分，陳世凱說，除了迎接新車、提升服務外，也要務實討論，推動務實的延伸。

陳世凱表示，今年春節疏運共9天時間較長，而疏運的量能一直在創新高，高鐵平時量能就較多，因此疏運期間會搭配台鐵來負擔更重責任，過年時的出遊，國道也會出現塞車情況，因此推出國道客運計畫，票價最低4.2折，鼓勵民眾搭乘國道運輸。

針對國人進行國旅的意願，陳世凱說，國旅前年成長100多萬，這3年穩定快速成長，其他數據部分，住房率提升、國旅人次達到2.2億人次，均超過往年，國旅、國際旅客也持續增加，努力調整台灣觀光體質，讓國際旅客能享受到更好的品質，創造旅遊業的產值。

為鼓勵民眾平日出遊，交通部觀光署今年4月起將推出5大平日旅遊補助，總經費達23億元，平日國旅住宿最高補助3200元，自由行或團體旅遊也都能受惠，此外還有生日住宿金，但今年度中央總預算迄今仍卡關。

對此，陳世凱僅表示，國人期待平日國旅補助計畫，尤其是生日補助方案，呼籲立法院盡速通過預算。

而針對高鐵延伸宜蘭部分，陳世凱說，此為國家重大建設，每個建設都經過充分討論，進入新的世代，除了迎接新車、提升服務外，也要討論推動務實的延伸，務實的延伸就是在工程科技可行、國家預算可支應的狀況下，做務實延伸的討論。

高鐵延伸宜蘭 國旅補助 陳世凱
