光著身體躺在手術台上被拍…台中醫學生涉手術室「打卡」可重罰25萬元

網驚傳手術室照片外流，有網友PO出一張醫護正在手術室內為病患執行機械手臂手術照片，並PO文指「好可怕，一想到光著身體躺在手術台上被拍…」；台中市衛生局查出，涉案為一名實習期間的醫學生，已責成校方醫教部及醫學系處理，並加強病人隱私保護相關教育；若查證屬實，該行為恐違反醫療法，可重罰25萬元。

校方強調，全案正在調查，待釐清後有機會向外界說明；由於台中榮總日前爆發重大醫療倫理事件，神經外科醫師被拍到放任無照醫材廠商人員進入手術室畫面，台中市衛生局重視醫療隱私，查出是醫學生在實習期間涉案。

台中市衛生局說明，衛生局在獲悉相關訊息後，已即刻啟動行政調查程序，經初步了解，涉案人員為醫學生，院方已責成醫教部及醫學系介入處理與輔導，並加強病人隱私保護相關教育。

衛生局表示，若經查證屬實，該行為恐涉及違反醫療法第72條規定，即醫療機構及其人員因業務而知悉或持有之病人病情或健康資訊，不得無故洩漏；違者，將依同法第103條第1項規定，可處5萬元至25萬元罰鍰，後續將依法審慎辦理相關查處作業，並持續督導醫療機構落實病人隱私保護及實習人員之管理責任。