2026台灣燈會在嘉義 台灣高鐵加開38班次列車

台灣燈會今年移師嘉義，燈會展區涵蓋高鐵嘉義站周邊，為加強服務賞燈旅客，台灣高鐵於3月3日至3月15日燈會期間，加開38班次列車（南下21班、北上17班）預計自2月12日起陸續開放預售。除「高鐵假期」推出多條超值賞燈旅遊行程，「飯店聯票」、「國旅聯票」也提供旅客預訂住宿或門票、體驗、交通、遊程，即享加購高鐵車票折扣，非常適合喜歡自己規劃行程的旅客。今年遊燈會，就選擇台灣高鐵多樣化的旅遊產品，讓您輕鬆「搭高鐵．賞燈趣」。

因應賞燈人潮，台灣高鐵公司特別規劃增開多班行駛於台中-左營之區間車，並增加部分晚間車次之自由座車廂數，加強服務賞燈旅客。建議搭乘對號座旅客，提前訂位/取票，到站即可直接進站搭車；搭乘自由座的旅客，建議於起程站透過自動售票機一併購買去回程車票，或於車站大廳開啟藍牙功能，透過「T-EX行動購票」App購買當日自該站出發的自由座車票，以節省寶貴時間；此外，也可持悠遊/一卡通聯名信用卡（需開啟自動加值功能）直接感應進站搭乘自由座。

燈會期間，高鐵嘉義站將進行進/出站動線分流，主辦單位也將於站區周邊進行交通管制，提醒屆時將往來嘉義站的旅客，預留更充裕的時間並提早到站，避免因人潮過多延誤行程。各車站也將增派人力協助，敬請旅客配合站務人員引導，依序排隊並相互禮讓，開心賞燈會、讓行程更順暢。

想要賞燈會順遊嘉義的旅客，台灣高鐵公司特別推薦「高鐵假期」嘉義文化路美食．檜意森活村．蒜頭糖廠1日豐富行，專人專車接駁暢遊嘉義精華景點，行程帶您白天漫遊北門車站與檜意森活村，感受阿里山林業與鐵道歷史，下午帶您到蒜頭糖廠-蔗埕文化園區，晚上再送您前往燈會現場賞燈。

此外，「高鐵假期」針對今年台北、台中、台南及高雄不同的主題燈會，也推出多條搭配住宿或行程的賞燈產品，特別推薦旅客前往台北燈節，燈會結合主題燈組遍及西門町及圓山花博公園，入住「高鐵假期」合作的20多家飯店再加贈好禮，輕鬆暢遊台北。

喜歡自己安排悠閒賞燈行程的旅客，推薦選擇高鐵「飯店聯票」，於飯店官網預訂嘉義地區精選優質飯店，即享加購高鐵車票最低75折起優惠，以入住緊鄰燈會現場的棒棒積木飯店為例，親子館主題房含早餐及電動車暢玩7,975元起，再贈星球燈籠；或可選擇高鐵「國旅聯票」，於KKday、Klook、ezTravel及ibon售票系統及景點官網，依據自身需求購買門票、交通、體驗、遊程等商品，再享加購高鐵車票75折起優惠。