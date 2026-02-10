春節採買要快！桃園魚市批發價略漲 蔬果價格相對穩定

春節將至，桃園魚市、果菜市場買氣熱絡，各類漁獲價格略有成長，而蔬果行情與去年春節前夕比較，價格相對穩定。市長張善政、農業局長陳冠義與市府官員一早前往視察，也不忘跟民眾拜早年，

張善政今凌晨4時前往魚市場拜早年。他指出，桃園魚市場去年一整年交易量達5226噸、交易額約5億9000萬元，果菜市場則超過2萬公噸、交易總額近7億元，顯示桃園批發市場受民眾青睞，也有需求性。未來將持續把關，確保價格穩定，讓民眾吃得更心安。

陳冠義表示，春節節慶帶動採買需求，市場買氣熱絡，魚貨交易量與價格均呈現成長。今天魚貨交易量約23.8公噸，平均交易價格為每公斤159.9元。蔬菜交易量有291公噸，平均批發價格為每公斤17.6元，各蔬菜供應量充足，市場供需運作穩定。