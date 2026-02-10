冷氣團催花！南橫、金針山櫻花齊放 遊客搶先追花
大陸冷氣團接連南下，台東高山地區氣溫明顯下探，也悄悄為山林換上春裝。南橫公路霧鹿、利稻一帶櫻花已陸續綻放，花況約達7成，粉紅、桃紅色花海點綴山谷，如詩如畫的景色，吸引不少遊客把握花期上山追櫻；而南迴線唯一的賞櫻勝地太麻里金針山，也在這波冷氣團催化下，櫻花接力開花，宣告春天腳步將近。
台20線南橫公路沿線，隨著海拔高度逐步升高，每年2至3月總會迎來櫻花盛開時節。其中霧鹿與利稻部落一帶，向來是山區賞櫻熱點，部落居民多年來結合自然景觀與文化特色，舉辦櫻花季活動，讓賞花成為當地重要的觀光亮點。今年冬季氣溫「冷得剛剛好」，櫻花花況格外理想，不少遊客特地開車上山，只為捕捉這短暫卻迷人的粉色風景。
當地村民分享，山區櫻花多為台灣原生種山櫻花，早年長輩看到櫻花盛開時雲霧繚繞的景象，親切地稱它為「嵐嵐」。自1996年起，鄉公所、縣府及縱管處陸續在沿線栽種八重櫻、吉野櫻等不同品種，讓花期更為延長、色彩層次也更加豐富。今年冷氣團準時報到，加上水氣充足，櫻花順利開花，目前已達7成左右，成為近年來花況相當亮眼的一次。
除了南橫山區，南迴太麻里鄉金針山同樣進入櫻花季。金針山每年2至3月間，山區近千株吉野櫻、山櫻與八重櫻陸續綻放，由於海拔高度適中、氣候條件佳，被譽為南端唯一的賞櫻景點，更有「南迴陽明山」的美名。這波冷氣團帶來低溫與濕潤空氣，也讓原本含苞的櫻花加速開放，山頭逐漸染上粉色。
金針山林姓農民指出，目前海拔約1千公尺的忘憂谷與雙乳峰一帶，櫻花已經陸續盛開，土地公廟附近也可見局部花況，預估農曆過年前後，山下青山農場周邊將迎來一波櫻花盛開高峰。前來賞花的遊客也直呼驚喜，笑說只要角度抓得好，隨手一拍都是美照，過年9天連假還打算再訪一次，好好感受滿山櫻花的春日氛圍。
