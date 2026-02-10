台灣燈會在嘉義 高鐵加開38班 周四開放購票

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣燈會今年移師嘉義，燈會展區涵蓋高鐵嘉義站周邊，為加強服務賞燈旅客，台灣高鐵於3月3日至3月15日燈會期間，加開38班次列車。圖／台灣高鐵提供
台灣燈會今年移師嘉義，燈會展區涵蓋高鐵嘉義站周邊，為加強服務賞燈旅客，台灣高鐵公司於3月3日至3月15日燈會期間，加開38班次列車（南下21班、北上17班），2月12日（周四）起陸續開放預售。

因應賞燈人潮，高鐵公司規畫增開多班行駛於台中-左營的區間車，並增加部分晚間車次的自由座車廂數，加強服務賞燈旅客。建議搭乘對號座旅客，提前訂位、取票，到站即可直接進站搭車。

高鐵公司說，搭乘自由座的旅客，建議於起程站透過自動售票機一併購買去回程車票，或於車站大廳開啟藍牙功能，透過「T-EX行動購票」App購買當日自該站出發的自由座車票，以節省寶貴時間；此外，也可持悠遊、一卡通聯名信用卡（需開啟自動加值功能）直接感應進站搭乘自由座。

燈會期間，高鐵嘉義站將進行進、出站動線分流，主辦單位也將於站區周邊進行交通管制，提醒屆時將往來嘉義站的旅客，預留更充裕的時間並提早到站，避免因人潮過多延誤行程。各車站也將增派人力協助，敬請旅客配合站務人員引導，依序排隊並相互禮讓，開心賞燈會、讓行程更順暢。

此外，想要賞燈會順遊嘉義的旅客，高鐵公司特別推薦「高鐵假期」嘉義文化路美食．檜意森活村．蒜頭糖廠1日豐富行，專人專車接駁暢遊嘉義精華景點，白天漫遊北門車站與檜意森活村，感受阿里山林業與鐵道歷史，下午到蒜頭糖廠-蔗埕文化園區，晚上前往燈會現場賞燈。

「高鐵假期」針對今年台北、台中、台南及高雄不同的主題燈會，也推出多條搭配住宿或行程的賞燈產品，高鐵公司表示，特別推薦旅客前往台北燈節，燈會結合主題燈組遍及西門町及圓山花博公園，入住「高鐵假期」合作的20多家飯店再加贈好禮，輕鬆暢遊台北。

高鐵公司表示，喜歡自己安排悠閒賞燈行程的旅客，推薦選擇高鐵「飯店聯票」，於飯店官網預訂嘉義地區精選優質飯店，即享加購高鐵車票最低75折起優惠。

以入住緊鄰燈會現場的棒棒積木飯店為例，親子館主題房含早餐及電動車暢玩7975元起，再贈星球燈籠；或可選擇高鐵「國旅聯票」，於KKday、Klook、ezTravel及ibon售票系統及景點官網，依據自身需求購買門票、交通、體驗、遊程等商品，再享加購高鐵車票75折起優惠。

