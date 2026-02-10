1張圖看過年天氣變化 東北季風快閃攪局、北東部這時濕涼中南部飆30度

雖然寒流冷空氣已經趨緩，但是受到輻射冷卻作用影響，今天清晨仍有低溫發生的情況，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，台灣本島平地最低溫出現在花蓮鳳林7.3度，其次是台南楠西7.9度、雲林古坑8.3度，很多地方都有輻射冷卻低溫出現。

今天天氣大致穩定，普遍為晴到多雲天氣。吳聖宇表示，白天溫度持續回升，北部、東北部、東部高溫可到20至23度，中南部及東南部高溫24至26度或以上，夜晚到明天清晨中北部、東北部都市地區低溫14至16度，空曠地區仍可能有12度或以下低溫發生機會，南部及花東都市地區低溫16至18度，空曠地區仍可能有15度或以下低溫發生機會，仍要留意因為輻射冷卻作用造成的局部極低溫現象。

明天冷空氣南下，鋒面通過後東北季風將增強，吳聖宇表示，因此明天預報是東北季風增強的天氣型態，水氣不多，主要降雨會集中在迎風面的大台北、基隆北海岸、宜蘭到花東、恆春半島等地，桃竹一帶雲量增多，苗栗往南仍維持晴到多雲天氣。北部、東北部白天高溫下降到18至21度，花東地區高溫22至25度，中南部高溫仍有24至27度，南北之間溫度的差異較大。夜晚到周四清晨仍要留意輻射冷卻造成的低溫現象。

吳聖宇表示，周四東北季風強度減弱，風向也逐漸轉為偏東風，東半部雲量仍較多，偶有零星降雨機會，西半部維持晴到多雲天氣。北部、東北部白天高溫回升到20至22度，花東地區高溫21至23度，中南部高溫24至27度。夜晚到周五清晨留意局部輻射冷卻低溫出現的機會。

周五起一直到周末天氣大致維持穩定，吳聖宇表示，各地都是晴到多雲的天氣，降雨訊號不明顯，適合做年前的大掃除準備。西半部夜晚清晨溫度較低的時候，有起霧的機會。溫度方面也會持續上升，北部、東半部高溫逐漸會回升到25至27度，中南部更是有機會上升到27至30度，明顯會變得比較溫暖，甚至有點熱起來。夜晚清晨仍較偏涼，日夜溫差大。

他說，下周一除夕到下周二大年初一、下周三大年初二，將連續有兩波東北季風增強南下影響的情況，間隔很短，基本上算是連在一起的影響，不過預報看起來冷空氣不強，大致為東北季風等級，屆時迎風面的北部、東半部降雨機會提高，溫度也下降轉涼，中南部不受影響，仍維持溫暖且較為穩定的天氣型態，日夜溫差變化較大。

下周四大年初三東北季風減弱，迎風面地區天氣好轉，溫度也有回升趨勢。吳聖宇表示，下周五大年初四微弱鋒面可能經過台灣北方、東北方海面，鋒面後方沒有明顯的冷空氣伴隨，因此對天氣的影響有限，預期只有北台灣雲量增多，但也沒有明顯的降雨訊號，各地溫度仍較溫暖。

吳聖宇表示，下周六大年初五、22日大年初六很快又將受到高壓迴流偏東到東南風影響，各地天氣仍較穩定，西半部夜晚清晨有起霧機會，溫度溫暖，日夜溫差較大。

他說，整體來看，今年過年期間雖然中間有東北季風增強的影響，不過只有迎風面的北部、東半部天氣較有變化，中南部的天氣基本上都是比較穩定的型態。溫度方面也是北台灣到花蓮一帶較有起伏變動，前後暖、中間較為轉涼，中南部以及台東則持續是溫暖，日夜溫差變化大的情況。沒有特殊情況的話，天氣方面都還算是適合安排假期活動，建議好好把握。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。