9歲女童睡覺大聲打鼾 診斷罹有「兒童睡眠呼吸中止症」

小孩睡覺打呼是睡得香？而孩子晚上容易尿床、夜驚、半夜啼哭又是為何？長安醫院耳鼻喉科醫師黃鈺婷示警，這些徵兆背後可能隱藏著「兒童睡眠呼吸中止症」，若長期忽略，恐導致孩子暴牙、發育不良，甚至因注意力不集中而被誤診為過動症，建議家長提高警覺。

黃鈺婷說，1名9歲女童睡覺時長期大聲打鼾，並經常出現鼻塞與張口呼吸，檢查發現她的雙側扁桃腺肥大達第4級，呼吸中止指數竟高達每小時29.3次，診斷罹患「阻塞型睡眠呼吸中止症」。與家長討論後，接受「腺樣體與扁桃腺微創切除手術」，術後打鼾情形明顯改善，睡眠狀況也較穩定。

另一名12歲男童因嚴重打鼾與注意力不集中就醫。觀察發現，男童牙齒排列不整齊，外觀已出現明顯暴牙。內視鏡檢查未見明顯扁桃腺肥大，但因有過敏性鼻炎病史，因先以藥物與生活調整進行保守治療並追蹤。若症狀持續影響睡眠與日常，會進一步評估安排睡眠檢查或是手術介入。

她說，腺樣體與扁桃腺肥大是兒童睡眠呼吸中止症主因，若合併過敏性鼻炎或肥胖，阻塞情形會更嚴重。治療上，過敏者優先藥物控制；但若肥大已阻塞呼吸道，且孩子超過6至7歲並有明顯症狀，就會建議手術治療。目前的「微創切除手術」具有術後恢復期短、疼痛感輕微且效果快等優點，能迅速改善孩子的呼吸品質。

黃鈺婷建議，可錄製孩子睡眠影片提供醫師參考，若發現孩子有以下5大警訊，應及早介入治療，不僅能找回優質睡眠，更能確保孩子的成長與學習不再因「缺氧」而卡關，分別是：