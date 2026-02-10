花蓮鳳林7.3度 鄭明典：清晨輻射冷卻不弱 太陽出來就回暖
輻射冷卻影響，中央氣象署發布低溫特報，今晨至上午局部地區氣溫偏低，有10度以下氣溫發生的機率。西半部、宜蘭、花蓮及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率。
根據氣象署觀測資料，今天平地前20名低溫都在10度以下，因輻射冷卻影響，平地最低溫依序是花蓮縣鳳林鎮7.3度、台南市楠西區7.9度、花蓮縣壽豐鄉8.1度、雲林縣古坑鄉8.3度。
前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，清晨的輻射冷卻不弱，10度以下低溫不少，還是冷。太陽出來就回暖，晚上有股東北季風增強。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。