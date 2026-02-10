花蓮鳳林7.3度 鄭明典：清晨輻射冷卻不弱 太陽出來就回暖

出於雕版印刷顛峰期宋朝的宋版書，向來是藏書界至寶，歷代古人不惜以豪宅與美人換書。故宮為百年院慶舉行「皕宋—宋版圖書觀止特展」，策展人故宮書畫文獻處副研究員曾紀剛暢談宋版書傳奇，特別暱稱它為「北宋的台積電」，原因有二。

2026-02-10 08:00