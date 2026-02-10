花蓮鳳林7.3度 鄭明典：清晨輻射冷卻不弱 太陽出來就回暖

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
輻射冷卻影響，中央氣象署發布低溫特報。聯合報系資料照片
輻射冷卻影響，中央氣象署發布低溫特報。聯合報系資料照片

輻射冷卻影響，中央氣象署發布低溫特報，今晨至上午局部地區氣溫偏低，有10度以下氣溫發生的機率。西半部、宜蘭、花蓮及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率。

根據氣象署觀測資料，今天平地前20名低溫都在10度以下，因輻射冷卻影響，平地最低溫依序是花蓮縣鳳林鎮7.3度、台南市楠西區7.9度、花蓮縣壽豐鄉8.1度、雲林縣古坑鄉8.3度。

前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，清晨的輻射冷卻不弱，10度以下低溫不少，還是冷。太陽出來就回暖，晚上有股東北季風增強。

