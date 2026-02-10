網友護航「世紀血案」竟扯「賽德克‧巴萊」 他打臉：想造謠要等我死

改編自「林宅血案」的國片「世紀血案」日前殺青，遭爆料未尋求事件當事人林義雄家屬同意等爭議，引起撻伐。Threads有網友以15年前的國片「賽德克‧巴萊」為例，質疑「有經過本人同意翻拍嗎？」，「賽德克‧巴萊」劇組工作人員看不下去，細數導演魏德聖做了諸多努力，反問該名網友「這樣你懂什麼叫尊重了嗎？」

「賽德克‧巴萊」取材自霧社事件，描寫霧社起義領袖莫那·魯道帶領賽德克族人抵抗日軍的事蹟。一名網友在Threads發文，「林家血案被噴是因為沒經過林家人同意，那當初賽德克巴萊你們有經過本人同意翻拍嗎？都要本人同意的話，歷史類的電影都不要拍好了」。

「賽德克‧巴萊」的表演指導留言發難，他表示，魏導不但有多次拜訪部落長老、甚至有邀請遺族一起參與演出。電影上映前，魏導還特別帶電影到清流部落秘密首映。「這樣你懂什麼叫尊重了嗎？」他記得很清楚，當年在部落，遺族們談起祖先被迫遷村的歷史，都還邊講邊哭。「我就是籌備期的工作人員，我還沒死！想造謠可能還要等我死！謝謝」。

另名網友留言，當初上映時，他剛好在都達群的部落，也就是電影中鐵木瓦歷斯的族群的部落。他問了部落的一名青年，對方說，電影上映時，部落的長輩們一起穿著族服前往電影院支持，同時也很高興電影中沒有把莫那魯道描繪成一個英雄，而是有血有肉，有缺點的人。「畢竟一方面他們部落當初與莫納魯道敵對，同時耆老中對莫納魯道有印象者表示莫納魯道年輕時很懶惰，常常在樹上睡覺」。顯見這部電影，魏導演與部落有經過充分的溝通，無論當初部落立場為何，都對電影沒有意見。

其他網友表示，「當時導演有去拜訪莫那魯道的後人取得同意喔，對方還提供資料」、「是的，我朋友是賽德克族，住在清流部落上面的中原部落，當時拍賽德克巴萊時，他才國中，還有被找去當臨演」、「我有一位賽德克族朋友，他說他也有去小演一下」、「我當初當兵班長的家人也有被邀請演出，他講這件事的時候超驕傲的，還跟我們說哪個是他叔叔」。

網友表示，「賽德克·巴萊當初籌備時，魏德聖導演多次拜訪過莫那·魯道的後裔和部落長老，甚至連遺族都有參與演出。創作者對歷史遺族的尊重是基本功。而林家血案的當事人（林義雄先生）目前仍在世，若劇組未經其同意就將其家破人亡的過程改編並商業化，這在創作倫理上完全是兩回事」。

也有網友說，「原Po鞭錯人了吧⋯笑死，台灣導演田調能力數一數二的就是魏導」、「這就是造謠的恐怖，如果不是有你出來幫忙證明，一定很多人就以為當初賽德克也是直接這樣拍，這世界上最恐怖的就是一堆人都可以在不需證據與事實的情況下以猜測的方式說出一個讓人以為是真的的事情」、「留友看護航還被KO的造謠發文」。