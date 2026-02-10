花蓮鳳林7.4度 吳德榮：今回溫明變天 小年夜前暖如春 除夕再降溫

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天白天起至明天上午冷空氣減弱，各地晴朗，氣溫升，日夜溫差大，明晨仍應注意輻射冷卻的低溫。本報資料照片
今天白天起至明天上午冷空氣減弱，各地晴朗，氣溫升，日夜溫差大，明晨仍應注意輻射冷卻的低溫。本報資料照片

今晨因輻射冷卻加成，平地最低溫依序是花蓮縣鳳林鎮7.4度、台南市楠西區7.9度、花蓮縣壽豐鄉8.2度、雲林縣古坑鄉8.3度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，這波很強的冷空氣，前晚雖為本島平地帶來6.0度的最低氣溫，但台北測站降至10.6度，僅符合強烈大陸冷氣團定義。入冬以來只有一波寒流在1月上旬發生。

今天白天起至明天上午冷空氣減弱，各地晴朗，氣溫升，日夜溫差大，明晨仍應注意輻射冷卻的低溫。吳德榮表示，明天下午起另一小股東北季風，挾少量水氣南下，北部雲量增、北海岸、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降，北台轉涼。今天北部10至24度、中部8至27度、南部8至28度、東部8至25度。

周四各地好轉為晴時多雲，吳德榮表示，氣溫回升，東半部偶有局部短暫雨，機率亦逐漸降低。周五起至周日小年夜各地晴朗穩定，回暖如春，適合年節前掃除，但因輻射冷卻，應注意日夜溫差很大。

他說，下周一除夕中午前後東北季風增強，大台北、東北部轉有局部短暫雨，氣溫下降；其他地區影響輕微、仍為晴時多雲。下周二大年初一和下周三大年初二東北季風影響，大台北、東半部偶有局部短暫雨的機率，北台偏涼微冷；其他地區仍為晴時多雲。下周四大年初三東北季風減弱，各地晴朗穩定、回暖如春，日夜溫差大。

吳德榮表示，下周二大年初一起屬短波活動、變化快速，各國模式皆不斷調整、且很不一致，顯示模擬的不確定性很大，應持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

氣溫 東北季風 吳德榮
