快訊

科技股強勢反彈撐盤 道瓊續寫新高 市場靜待關鍵經濟數據

花蓮鳳林7.6度 新冷空氣明天南下 估強度直逼冷氣團

春節天氣看這查 小年夜前溫暖舒適 除夕鋒面+東北季風北宜降溫有雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周五至周日小年夜環境轉乾，各地大多為晴到多雲。下周一除夕另一波鋒面通過及東北季風增強影響，北部及宜蘭氣溫稍下降，迎風面桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。本報資料照片
周五至周日小年夜環境轉乾，各地大多為晴到多雲。下周一除夕另一波鋒面通過及東北季風增強影響，北部及宜蘭氣溫稍下降，迎風面桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。本報資料照片

今天各地氣溫持續回升，但早晚仍偏冷，中央氣象署表示，今天低溫各地12至16度，西半部近山區平地及河谷有接近10度的低溫，各地白天高溫約22至26度，感受溫暖舒適，中南部日夜溫差大；環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅迎風面宜花地區、北部山區及恆春半島有相當零星的降雨。

氣象署表示，明天至周四清晨鋒面通過及東北季風增強影響，北部及宜蘭白天氣溫稍下降，其他地區早晚偏涼；迎風面基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；周四白天起東北季風減弱，各地氣溫回升，早晚仍涼；東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周五至周日小年夜環境轉乾，風向為偏東轉東南風，各地大多為晴到多雲，僅台東及恆春半島有零星降雨，周日花蓮地區亦有零星降雨。

下周一除夕另一波鋒面通過及東北季風增強影響，北部及宜蘭氣溫稍下降，其他地區早晚偏涼；迎風面桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，台東地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周二初一至下周三初三大多為東北季風影響的天氣型態，迎風面北部及宜蘭天氣較涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。春節期間天氣變化快速，不確定性較大，留意氣象署發布的最新天氣預報。

氣象署說，3000公尺以上高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易有結冰、濕滑情形，行車用路及登山注意路況安全，高海拔山區作物防範霜害。周五夜晚至周六清晨的北部地區，及周日小年夜中部以北地區及馬祖有低雲或霧影響能見度，交通往返要注意航班資訊及行車安全。

氣溫 東北季風
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

1張圖看天氣變化 明冷氣團大台北轉濕冷 春節前晴朗回暖上看30度高溫

花蓮鳳林7.6度 新冷空氣明天南下 估強度直逼冷氣團

防急診壅塞／衛福部健保加成奏效 北市除夕診所、藥局開診率上升

走春需帶傘！未來1周2波冷空氣影響 除夕至這日北東濕冷

相關新聞

班機掉輪胎、走錯道 桃機8分鐘3航班求救

德威航空一架從濟州島飛往台灣的航班，前天下午降落桃園機場時輪胎脫落，又接連發生越捷走錯滑行道，造成三架航班在短短八分鐘內...

學者：桃機跑道少 釀連鎖反應

德威航空前天降落時發生輪胎脫落事件，桃園機場緊急關閉北跑道進行安全檢查，造成三架航班在短短八分鐘內，因燃油不足發出「ＭＡ...

花蓮鳳林7.4度 吳德榮：今回溫明變天 小年夜前暖如春 除夕再降溫

今晨因輻射冷卻加成，平地最低溫依序是花蓮縣鳳林鎮7.4度、台南市楠西區7.9度、花蓮縣壽豐鄉8.2度、雲林縣古坑鄉8.3...

獎勵奏效！北市診所除夕開診率2成、藥局開業率近5成

為避免去年春節醫院急診壅塞重演，衛福部健保署鼓勵醫院、診所、藥局於農曆九天年假開診、開業，提供最高百分之百的加成獎勵，最...

新興風險…兒童遊具事故 充氣遊具近3成

綁在樹上或充氣後直接放在地面上的充氣式遊具，可能被風吹翻，導致孩子跌落撞傷。靖娟基金會指出，去年兒童事故傷害新聞中，十四...

健康主題館／營養師教攻略 慢病族群年菜聰明吃

春節是家人團聚、享受美食的時刻，餐桌上少不了大魚大肉與零食。但對糖尿病、高血壓、高血脂等慢性病患者來說，若不加以留意，這些美食可能會成為健康隱憂。振興醫院營養治療科營養師陳韻婷指出，糖尿病及高血壓患者應控制澱粉與鹽分攝取，只要懂得聰明選擇、適量攝取，就能在歡聚時光中兼顧健康。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。