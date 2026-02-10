春節天氣看這查 小年夜前溫暖舒適 除夕鋒面+東北季風北宜降溫有雨

今天各地氣溫持續回升，但早晚仍偏冷，中央氣象署表示，今天低溫各地12至16度，西半部近山區平地及河谷有接近10度的低溫，各地白天高溫約22至26度，感受溫暖舒適，中南部日夜溫差大；環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅迎風面宜花地區、北部山區及恆春半島有相當零星的降雨。

氣象署表示，明天至周四清晨鋒面通過及東北季風增強影響，北部及宜蘭白天氣溫稍下降，其他地區早晚偏涼；迎風面基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；周四白天起東北季風減弱，各地氣溫回升，早晚仍涼；東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周五至周日小年夜環境轉乾，風向為偏東轉東南風，各地大多為晴到多雲，僅台東及恆春半島有零星降雨，周日花蓮地區亦有零星降雨。

下周一除夕另一波鋒面通過及東北季風增強影響，北部及宜蘭氣溫稍下降，其他地區早晚偏涼；迎風面桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，台東地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周二初一至下周三初三大多為東北季風影響的天氣型態，迎風面北部及宜蘭天氣較涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。春節期間天氣變化快速，不確定性較大，留意氣象署發布的最新天氣預報。

氣象署說，3000公尺以上高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易有結冰、濕滑情形，行車用路及登山注意路況安全，高海拔山區作物防範霜害。周五夜晚至周六清晨的北部地區，及周日小年夜中部以北地區及馬祖有低雲或霧影響能見度，交通往返要注意航班資訊及行車安全。