1張圖看天氣變化 明冷氣團大台北轉濕冷 春節前晴朗回暖上看30度高溫
清晨輻射冷卻影響，各地氣溫仍低，白天起各地氣溫回升，早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大。天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，今天各地為晴到多雲天氣，氣溫回升至20度以上，中南部可到25度左右。
今天平地最低溫出現在花蓮縣鳳林鎮7.6度，其次低溫是嘉義縣竹崎鄉8.5度，花蓮縣壽豐鄉、台南市楠西區也出現8.6度低溫。中央氣象署發布低溫特報，輻射冷卻影響，今晨局部地區氣溫偏低，有10度以下氣溫發生的機率。西半部、宜蘭、花蓮及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率。
明天白天另一波東北季風或大陸冷氣團南下，天氣風險公司表示，水氣不多，大台北東北側、東部為多雲局部有短暫陣雨天氣，其餘大台北市區、西部為晴到多雲天氣，白天氣溫略降，中北部及東北部在20度以下，中部以南及花東約23至27度。
周四冷空氣減弱，各地氣溫再稍回升，白天20度以上。天氣風險公司表示，預估到周日各地維持晴時多雲，白天高溫可至25度以上，中南部局部接近30度，各地皆有受輻射冷卻影響，日夜溫差大，西部局部低溫約12至14度，北部低溫約13至16度。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
