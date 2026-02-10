花蓮鳳林7.6度 新冷空氣明天南下 估強度直逼冷氣團

輻射冷卻影響，今天平地最低溫出現在花蓮縣鳳林鎮7.6度，其次低溫是嘉義縣竹崎鄉8.5度，花蓮縣壽豐鄉、台南市楠西區也出現8.6度低溫。中央氣象署發布低溫特報，今晨局部地區氣溫偏低，有10度以下氣溫發生的機率。西半部、宜蘭、花蓮及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率。

氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天寒流減弱並遠離，各地氣溫短暫回升，早晚仍偏涼冷；要提醒的是，中南部地區日夜溫差增大。今天西半部、宜花及澎湖地區低溫13至16度，台東地區低溫15至17度，金門地區低溫10至12度，馬祖地區8至9度。

下一波新的強冷空氣南下，他表示，影響時間會在明天到後天清晨，強度初步評估在東北季風增強至大陸冷氣團等級之間。屆時北部及東北部地區氣溫稍稍下降，其它地區則維持在早晚偏涼。基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

他說，周四白天起，東北季風或大陸冷氣團開始減弱，各地氣溫再度回升，早晚仍為偏涼。迎風面的東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，其它地區則為多雲到晴天氣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。