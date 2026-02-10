巴金森最愛問／巴金森分期治療有策略 早期可工作、中晚期能活動

「早上醒來，身體嚴重僵硬下不了床；進辦公室，動作慢到連打字都吃力…這樣還能繼續工作嗎？」這是許多都會區巴金森病友的心聲。好發在60歲、影響行動與認知能力的巴金森病，常使仍在職場的病友陷入恐慌。事實上，巴金森病治療，必須隨著患者的生活型態與疾病階段調整。

台北醫學大學附設醫院神經內科主治醫師戴瑞億認為，是否仍在工作，往往是影響用藥安排的關鍵，只要能符合生活型態所需，對巴金森病友而言就是適合的用藥策略，加上適當運動，早期病友應能穩定控制病情長達10年，就算進入中晚期也能保持活動力和生活品質。

仍在職場的病友，常希望一早起床就能維持良好活動力，以應付工作需求，戴瑞億說，治療會更著重藥物作用起始的時間與白天的動作表現。門診觀察，台北等都會區患者確診時往往處於疾病早期，部分是因為家人或伴侶察覺動作變慢、手抖或步態異常而陪同就醫。

當病程進入中晚期，戴瑞億指出，藥物種類與劑量會隨病情增加，若合併認知功能減退，也需要其他藥物幫助。動作不穩帶來的跌倒風險，可能衍生骨折、腦出血等意外，部分患者在中晚期甚至需接受進階治療或手術，會增加醫療支出。當患者行動不便或安全疑慮提高，家屬可能需請看護，或進行居家環境與安全設備調整，這些都是後期常見的負擔。

巴金森病治療，運動被視為重要的一環。戴瑞億強調，對於早期或中期的病友，規律運動不僅有助改善動作症狀，也對延緩病程進展有所幫助。臨床上，應先鼓勵病友選擇自己願意長期持續的運動。

戴瑞億分享，北醫提供居家醫療服務，其中不乏巴金森病晚期患者。一名長時間坐輪椅的80多歲老先生，申請居家醫療，醫師到家中評估環境、調整藥物後，他逐漸恢復行走，情緒也提升，狀況已穩定維持三年。建議病友初確診就應與醫師合作，討論用藥與副作用；照顧者也可提早安排照護資源，減緩退化帶來的經濟與人力壓力，將生活品質的主導權握在自己手中。

