健康你我他／歡聲笑語跳火群 最愛媽媽好手藝

小時候鄉下過年充滿年味和人情味，家家戶戶張燈結綵，喜氣洋洋，爆竹聲此起彼落，響徹村莊，三合院的門口埕像鋪了紅色的花瓣，一股濃濃的硝煙味瀰漫在空氣中，那是年的味道。

媽媽會在除夕一早開始料理閩南家鄉菜，雞捲、炸醋肉、筍乾封肉…是我舌尖上的美味記憶，尤其手工雞捲，那個滋味好吃得可以把舌頭捲進去，不誇張的說和現今市面上賣的雞捲相比，簡直是雲泥之別。

除夕夜拜完神明，圍爐吃團圓飯，重頭戲來了，家家戶戶在門口埕放一小堆乾稻草或是乾的番薯藤，點燃後，大人小孩依序從火堆跳過去，邊跳邊說吉祥話：「跳入來，大發財；跳出去，好財氣」、「跳過東，吃袂空；跳過西，金銀歸厝內」這個閩南儀式，叫做「跳火群」。

等大家都跳了火群，再放一些乾稻草，把火焰衝高衝猛，在熊熊火光中告別過去一年，燒掉晦氣和不如意，迎接充滿希望、喜悅的嶄新的一年。我們小孩圍在火堆旁邊歡呼跳躍，火光把大人小孩的臉映照得紅通通，無比溫暖。

隨著時代變遷，農村人口外流，傳統習俗漸漸式微，現在鄉下過年少有人在跳火群了。唯有童年除夕夜的火光，那些吉祥話、那些歡聲笑語及媽媽的美味料理，都還在記憶裡。