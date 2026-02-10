聽新聞
健康名人堂／面對失智症浪潮 需前瞻制度、政治勇氣承擔風險

聯合報／ 徐文俊（台灣失智症協會理事長、瑞智社會福利基金會董事長、林口長庚失智症中心主治醫師）

失智症研究領域，類澱粉標靶治療的出現，無疑是過去廿年來最重要的突破。不論樂意保或欣智樂，核心概念都是以單株抗體清除腦中類澱粉沉積。臨床試驗證實，這類藥物確實能有效移除腦內類澱粉斑塊，換言之，我們終於不再只是「間接調節症狀」，而是真正對準阿茲海默病最核心的病理機轉。

對準病理機轉 類澱粉標靶治療已有突破

但真正困難、也最容易引發爭論的問題是，移除類澱粉後，對失智者實際生活與疾病進程，能帶來多少改變？

研究顯示，類澱粉標靶治療可有效延緩認知與功能惡化，但幅度是否「夠長」？有人認為，只有幾個月不到一年，未必稱得上顛覆性改變；也有人從臨床照顧角度，對逐步失去自我、退出社會角色的失智者，多保留可維持生活自主的時間，價值遠非量表分數所能呈現。在失智症的世界裡，時間本身就是極為珍貴的資源。

老年失智症中，阿茲海默病占六成以上，其中半數可能適用類澱粉標靶治療。台灣快速高齡化，這意味潛在使用人口規模極大，醫療成本水漲船高，這成為各國健保體系討論給付時，普遍高度猶豫的核心原因。但對阿茲海默病及早診斷與治療，確實有助延緩功能衰退，進而使延後家庭照顧者負荷、社區照護資源需求、機構安置壓力等。

當務之急在於，我們是否願意把政策視角，從單一藥費支出，擴大為整體社會照護成本的長期結構？誠實地說，目前確實缺乏足夠成熟且具高度外部效度的藥物經濟學研究，能精準量化類澱粉標靶治療對長期照顧支出、家庭生產力損失、社會支持系統負荷的整體影響。

糾結藥費過高 易忽略照護體系巨大壓力

但若因此全面停下腳步，恐怕並不符合失智症流行趨勢帶來的急迫性。阿茲海默病與其他失智症帶來的，不只是醫療體系負擔，更是家庭結構、勞動市場與社會支持網絡的全面衝擊。如果我們只在「藥費是否過高」的框架中討論類澱粉標靶治療，而忽略整體照護體系未來廿年可能面臨的巨大壓力，政策視野恐怕過於狹隘。

真正值得思考的，並不是現階段一次性全面給付，而是能否在「可支付、可負擔」原則下，盡速建立有條件、有監測、有退場機制的健保給付模式。藉由嚴格界定適用對象、建立即時資料登錄系統、結合療效與安全性追蹤，讓健保體系在保護公共財務的同時，也不錯失為失智者爭取疾病修飾治療的機會。

類澱粉標靶治療不會是失智症的終點解答，但它確實是廿年來第一次，讓我們有理由相信，阿茲海默病不再只是被動等待惡化的疾病。

面對逼近的失智症浪潮，台灣需要的不只是審慎，更需要前瞻的制度設計與風險承擔的政治勇氣。唯有在可控風險與可負擔成本下，及早讓適合的患者接受治療，才有機會降低未來整個社會在照護體系上的沉重代價。

●健康名人堂邀請醫藥公共衛生長照專家分享健康觀點與視野，每周一、二刊出。

