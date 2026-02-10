健康主題館／營養師教攻略 慢病族群年菜聰明吃

春節是家人團聚、享受美食的時刻，餐桌上少不了大魚大肉與零食。但對糖尿病、高血壓、高血脂等慢性病患者來說，若不加以留意，這些美食可能會成為健康隱憂。振興醫院營養治療科營養師陳韻婷指出，糖尿病及高血壓患者應控制澱粉與鹽分攝取，只要懂得聰明選擇、適量攝取，就能在歡聚時光中兼顧健康。

糖尿病患 避勾芡菜餚

陳韻婷說，糖尿病患者最需要注意的是澱粉類食物，年節常見米糕、油飯等，食用後血糖飆升速度比白米飯更快；佛跳牆裡的芋頭、栗子、蓮子、玉米、地瓜、馬鈴薯等根莖類，也都是澱粉來源。建議糖友在過年期間選擇食用清湯，避免勾芡或含大量澱粉的湯品，且控制主食份量，搭配蔬菜增加纖維攝取量，才能讓血糖更穩定。

高血壓患者要注意鹽分攝取，紅燒、滷製、醬燒、煙燻料理等常含有大量鈉，湯品更是需要小心，因普林與鹽分會集中在湯中，若反覆加熱，鹹度更高。陳韻婷提醒，少喝湯，並盡量去除豬皮、雞皮或魚皮，以減少鈉的攝取，建議選擇清淡的烹調方式，才能避免血壓升高。

高血脂患者 喝湯去油

高血脂患者應減少攝取油脂，如佛跳牆、排骨湯、雞湯等料理常含有大量動物油脂，容易增加心血管負擔。陳韻婷建議，煮湯後可撈除表面浮油，肉類選擇瘦肉或魚肉，避免三層肉、五花肉等肥肉；油炸、糖醋等高油高熱量的料理也應盡量少吃，才能保護心血管健康。

高血壓患者 多吃原型

營養師公會全聯會秘書長黃鈴君說，高血壓患者應重視「鈉」的攝取不宜過多，包括醬油、烏醋、沙茶醬等是鈉含量較高的食材，建議可以在醬料中添加香菜、芹菜、檸檬或是辛香料等，以提升醬料風味，達到減鹽的效果。且多吃原型食物、蔬菜，以及豆腐、雞蛋等蛋白質。

對於牙口不好的人，黃鈴君建議，烹調時可選擇好入口、較薄的火鍋肉片，或較嫩的葉菜、花椰菜「花」的部分；肉類可選擇絞肉，或加入水果利用水果酵素讓肉質變軟，再加入豆腐、雞蛋等，讓長輩多攝取蛋白質，或是利用刀工讓花枝等食材變得更容易入口，甚至蒸煮馬鈴薯也能達到菜色多元的效果。

過年零食如瓜子、洋芋片、果乾、蜜餞、糕點等，一不小心吃過量，陳韻婷建議，應掌握「小包裝、少量、分食」原則。如堅果每日建議攝取一到兩湯匙；蛋捲、小泡芙、蛋黃酥等糕點，建議將拳頭大小的糕餅分四份，小塊糕點分兩份食用。或選擇薄片肉乾鹹度較低，海苔則選挑紫菜類蔬菜，可選擇原味烘烤或薄鹽口味，小包裝會更合適。

陳韻婷提醒，過年餐桌上常忽略蔬菜，但蔬菜纖維能幫助消化，減少血糖與血脂的負擔。建議至少做到蔬菜、澱粉、蛋白質1：1：1的均衡攝取，若能遵循「211原則」，即蔬菜多於澱粉與蛋白質，零食小包裝、分食分享，就能讓飲食更健康，更加安心過年。