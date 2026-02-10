聽新聞
0:00 / 0:00

藝文走春 測字抽票

聯合報／ 本報訊

農曆新年即將到來，聯合數位文創推出「必看藝文清單」以及多項新春好康，並同步推出「HORSE連連」馬年轉運活動，加入udnFunLife官方LINE@，測出專屬的二○二六年代表字，即有機會抽中最新展演活動票券，為新春增添好運。

「蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影」，為蜷川實花攜手科技藝術團隊EiM的最新創作。領有文化幣青年，至udn售票網購票，可使用文化幣一百元優惠價購買門票，售完為止。

隔三年再度登台的「咒術迴戰展」寒假於現場票亭用文化幣購票，可獲入場特典。「100%哆啦A夢 & FRIENDS 巡迴特展 高雄站」迎來台灣最終站，「劉珒Kate Liu鋼琴獨奏會」、「Beautiful Life」音樂劇，以及丑劇大師斯拉法經典作品「下雪了」，也將陸續推出文化幣與套票優惠。更多展演資訊，請至udn售票網查詢。

展覽資訊 寒假
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

花蓮燈會有作品被譏像「鹹魚」 縣府：尊重多元聲音

2026竹北光節小提燈今亮相 光節主題「盛世之境」2月27日開跑

被指展演非保育 北市動物園：帶動業界現代化管理

馬年金門「馬力全開」　金沙戲院展演、舞龍舞獅與元宵燈節熱鬧接力

相關新聞

學者：遊客食物不露白 才能人猴平衡

人猴衝突上演，大雪山國家森林遊樂區原擬誘捕「脫序猴」。學者認為，應釐清「脫序猴」定義，找出人猴衝突的根本原因，猴子在野外...

消費者吃的都是「猴口餘生」…人猴鬥智20年 農友沒轍

山區野生猴群數量增加，農民為保護作物與猴鬥智。台中大雪山甜柿果園滿園落果，消費者買到的都是「猴口餘生」的果實；新竹尖石、...

搶食物、翻背包…大雪山抓猴 誘捕改驅逐

山林間人猴衝突加劇，大雪山國家森林遊樂區收費站周邊，兩周三度有特定孤猴搶奪遊客食物與翻背包，園方原定誘捕引發爭議，專家昨...

學者：桃機跑道少 釀連鎖反應

德威航空前天降落時發生輪胎脫落事件，桃園機場緊急關閉北跑道進行安全檢查，造成三架航班在短短八分鐘內，因燃油不足發出「ＭＡ...

班機掉輪胎、走錯道 桃機8分鐘3航班求救

德威航空一架從濟州島飛往台灣的航班，前天下午降落桃園機場時輪胎脫落，又接連發生越捷走錯滑行道，造成三架航班在短短八分鐘內...

控高醫逼跨科支援！護理師怕出包 工會擬推貼紙供辨識

護理人力吃緊，跨科支援成常態。高雄醫學大學附設醫院有心臟內科加護病房護理師昨揭露，院方竟抽籤安排跨科支援，她曾被派往兒科...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。