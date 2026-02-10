聽新聞
藝文走春 測字抽票
農曆新年即將到來，聯合數位文創推出「必看藝文清單」以及多項新春好康，並同步推出「HORSE連連」馬年轉運活動，加入udnFunLife官方LINE@，測出專屬的二○二六年代表字，即有機會抽中最新展演活動票券，為新春增添好運。
「蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影」，為蜷川實花攜手科技藝術團隊EiM的最新創作。領有文化幣青年，至udn售票網購票，可使用文化幣一百元優惠價購買門票，售完為止。
隔三年再度登台的「咒術迴戰展」寒假於現場票亭用文化幣購票，可獲入場特典。「100%哆啦A夢 & FRIENDS 巡迴特展 高雄站」迎來台灣最終站，「劉珒Kate Liu鋼琴獨奏會」、「Beautiful Life」音樂劇，以及丑劇大師斯拉法經典作品「下雪了」，也將陸續推出文化幣與套票優惠。更多展演資訊，請至udn售票網查詢。
