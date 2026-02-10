聽新聞
0:00 / 0:00

弱勢長者假牙補助 衛福部喊停

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

為減輕長輩負擔，衛福部編列預算補助各縣市政府辦理「中低收入老人補助裝置假牙實施計畫」，但受財劃法修正的影響，每年八千萬元補助喊停，自今年起，中央不再編列長者假牙補助預算，已施行逾十五年的補助政策宣告喊停，轉由地方縣市政府自有財源支持。

衛福部自民國九十八年起，每年編列約八千萬元預算，補助各縣市政府為中低收入戶六十五歲以上長者製作全口假牙，幾乎所有縣市均有這項福利。截至去年六月，歷年累計接受補助的中低收入老人已逾八點八萬人。

社家署長周道君表示，考量假牙補助非法定性義務，經費回到地方由各縣市政府主責，由自有財源支應，主計總處今年起不再編列，估計每年約數千名長者受到影響，建議自行查詢各縣市政府社會局或衛生局網站，了解是否地方預算加碼或自辦等假牙補助措施。

部分縣市長、立委候選人提出相關福利政見，一般是指擴大補助對象及補助金額，例如放寬至六十五歲以上一般長者，周道君說，不管是中低收入老人、或一般長者，地方縣市政府推動假牙補助措施，均需自籌財源。

補助中低收入長者裝假牙遭砍，但衛福部另送近八百萬紅包讓機構長者過好年，針對地方政府委託安置的「低收入戶」長輩四四九三人，致贈每人一千元紅包。

低收入戶 高齡者 假牙 衛福部
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

衛福部中低收長者假牙補助喊卡 牙醫界盼高齡者口腔政策升級

春節關懷機構長者及兒少 衛福部贈紅包、加菜金

陳亭妃推馬年主題紅包 台南設點快閃拜年限量發放

春節防搶演練超逼真！龜山警攜手農會強化應變能力 守護民眾紅包錢

相關新聞

學者：遊客食物不露白 才能人猴平衡

人猴衝突上演，大雪山國家森林遊樂區原擬誘捕「脫序猴」。學者認為，應釐清「脫序猴」定義，找出人猴衝突的根本原因，猴子在野外...

消費者吃的都是「猴口餘生」…人猴鬥智20年 農友沒轍

山區野生猴群數量增加，農民為保護作物與猴鬥智。台中大雪山甜柿果園滿園落果，消費者買到的都是「猴口餘生」的果實；新竹尖石、...

搶食物、翻背包…大雪山抓猴 誘捕改驅逐

山林間人猴衝突加劇，大雪山國家森林遊樂區收費站周邊，兩周三度有特定孤猴搶奪遊客食物與翻背包，園方原定誘捕引發爭議，專家昨...

學者：桃機跑道少 釀連鎖反應

德威航空前天降落時發生輪胎脫落事件，桃園機場緊急關閉北跑道進行安全檢查，造成三架航班在短短八分鐘內，因燃油不足發出「ＭＡ...

班機掉輪胎、走錯道 桃機8分鐘3航班求救

德威航空一架從濟州島飛往台灣的航班，前天下午降落桃園機場時輪胎脫落，又接連發生越捷走錯滑行道，造成三架航班在短短八分鐘內...

控高醫逼跨科支援！護理師怕出包 工會擬推貼紙供辨識

護理人力吃緊，跨科支援成常態。高雄醫學大學附設醫院有心臟內科加護病房護理師昨揭露，院方竟抽籤安排跨科支援，她曾被派往兒科...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。