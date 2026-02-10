弱勢長者假牙補助 衛福部喊停

為減輕長輩負擔，衛福部編列預算補助各縣市政府辦理「中低收入老人補助裝置假牙實施計畫」，但受財劃法修正的影響，每年八千萬元補助喊停，自今年起，中央不再編列長者假牙補助預算，已施行逾十五年的補助政策宣告喊停，轉由地方縣市政府自有財源支持。

衛福部自民國九十八年起，每年編列約八千萬元預算，補助各縣市政府為中低收入戶六十五歲以上長者製作全口假牙，幾乎所有縣市均有這項福利。截至去年六月，歷年累計接受補助的中低收入老人已逾八點八萬人。

社家署長周道君表示，考量假牙補助非法定性義務，經費回到地方由各縣市政府主責，由自有財源支應，主計總處今年起不再編列，估計每年約數千名長者受到影響，建議自行查詢各縣市政府社會局或衛生局網站，了解是否地方預算加碼或自辦等假牙補助措施。

部分縣市長、立委候選人提出相關福利政見，一般是指擴大補助對象及補助金額，例如放寬至六十五歲以上一般長者，周道君說，不管是中低收入老人、或一般長者，地方縣市政府推動假牙補助措施，均需自籌財源。

補助中低收入長者裝假牙遭砍，但衛福部另送近八百萬紅包讓機構長者過好年，針對地方政府委託安置的「低收入戶」長輩四四九三人，致贈每人一千元紅包。