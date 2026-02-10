今回暖 除夕北東部濕涼

快過年了，許多人趕著採買年貨，也有不少計畫過年期間走春訪友，中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天持續回暖，周三至周四清晨受東北季風短暫影響，北東水氣增加、高溫略降，周末回暖，但下周一除夕又有另波東北季風增強，並持續影響到周三，北東濕涼走春需攜帶雨具，中南部則不受影響。

曾昭誠說，今天溫度持續回升，環境轉乾，各地為多雲到晴的好天氣，僅宜蘭、花蓮、北部山區、恆春半島有零星降雨。周三至周四清晨有鋒面通過，東北季風增強，但強度不大，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，大台北山區也有零星降雨，其他地區多雲到晴。

周四白天東北季風減弱，東半部、恆春半島有局部短暫降雨；周五至周日降雨範圍再縮小，僅剩台東、恆春半島有零星降雨。

下周一除夕當天有另一波鋒面通過，東北季風南下，並持續影響到下周三，桃園以北、宜花有局部短暫降雨，台東、北部山區有零星短暫降雨，其他地區為多雲到晴。

曾昭誠指出，今晨低溫十三至十六度，部分地區可能再降兩度，白天氣溫回升到廿至廿五度。周三北部、宜蘭白天高溫降至廿度；周四白天漸回溫，周五至周日相對溫暖，高溫都有廿二至廿七度，南部接近卅度；下周一北部、宜蘭白天高溫再降至廿度。