聽新聞
0:00 / 0:00

今回暖 除夕北東部濕涼

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

快過年了，許多人趕著採買年貨，也有不少計畫過年期間走春訪友，中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天持續回暖，周三至周四清晨受東北季風短暫影響，北東水氣增加、高溫略降，周末回暖，但下周一除夕又有另波東北季風增強，並持續影響到周三，北東濕涼走春需攜帶雨具，中南部則不受影響。

曾昭誠說，今天溫度持續回升，環境轉乾，各地為多雲到晴的好天氣，僅宜蘭、花蓮、北部山區、恆春半島有零星降雨。周三至周四清晨有鋒面通過，東北季風增強，但強度不大，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，大台北山區也有零星降雨，其他地區多雲到晴。

周四白天東北季風減弱，東半部、恆春半島有局部短暫降雨；周五至周日降雨範圍再縮小，僅剩台東、恆春半島有零星降雨。

下周一除夕當天有另一波鋒面通過，東北季風南下，並持續影響到下周三，桃園以北、宜花有局部短暫降雨，台東、北部山區有零星短暫降雨，其他地區為多雲到晴。

曾昭誠指出，今晨低溫十三至十六度，部分地區可能再降兩度，白天氣溫回升到廿至廿五度。周三北部、宜蘭白天高溫降至廿度；周四白天漸回溫，周五至周日相對溫暖，高溫都有廿二至廿七度，南部接近卅度；下周一北部、宜蘭白天高溫再降至廿度。

天氣動態 農曆過年
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

防急診壅塞／衛福部健保加成奏效 北市除夕診所、藥局開診率上升

走春需帶傘！未來1周2波冷空氣影響 除夕至這日北東濕冷

僅邀綠營參選人？卓榮泰視察宜蘭宜蘭挨批未通知議會 政院說話了

9天年假快來了！天氣風險：兩波偏弱冷空氣間歇南下北東轉陰雨

相關新聞

學者：遊客食物不露白 才能人猴平衡

人猴衝突上演，大雪山國家森林遊樂區原擬誘捕「脫序猴」。學者認為，應釐清「脫序猴」定義，找出人猴衝突的根本原因，猴子在野外...

消費者吃的都是「猴口餘生」…人猴鬥智20年 農友沒轍

山區野生猴群數量增加，農民為保護作物與猴鬥智。台中大雪山甜柿果園滿園落果，消費者買到的都是「猴口餘生」的果實；新竹尖石、...

搶食物、翻背包…大雪山抓猴 誘捕改驅逐

山林間人猴衝突加劇，大雪山國家森林遊樂區收費站周邊，兩周三度有特定孤猴搶奪遊客食物與翻背包，園方原定誘捕引發爭議，專家昨...

學者：桃機跑道少 釀連鎖反應

德威航空前天降落時發生輪胎脫落事件，桃園機場緊急關閉北跑道進行安全檢查，造成三架航班在短短八分鐘內，因燃油不足發出「ＭＡ...

班機掉輪胎、走錯道 桃機8分鐘3航班求救

德威航空一架從濟州島飛往台灣的航班，前天下午降落桃園機場時輪胎脫落，又接連發生越捷走錯滑行道，造成三架航班在短短八分鐘內...

控高醫逼跨科支援！護理師怕出包 工會擬推貼紙供辨識

護理人力吃緊，跨科支援成常態。高雄醫學大學附設醫院有心臟內科加護病房護理師昨揭露，院方竟抽籤安排跨科支援，她曾被派往兒科...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。