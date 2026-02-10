聽新聞
兒童遊具事故 充氣遊具近3成

聯合報／ 記者胡瑞玲董俞佳／台北報導
靖娟基金會表示，充氣式遊具已成為新興兒童安全風險。示意圖。圖／北水處提供
靖娟基金會表示，充氣式遊具已成為新興兒童安全風險。示意圖。圖／北水處提供

綁在樹上或充氣後直接放在地面上的充氣式遊具，可能被風吹翻，導致孩子跌落撞傷。靖娟基金會指出，去年兒童事故傷害新聞中，十四歲以下兒童事故死傷人數較前一年增加三成三，交通安全仍是兒童死傷最嚴重類別，值得注意的是，充氣式遊具也成為新興兒童安全風險。

靖娟基金會統計去年媒體報導的兩百六十五件兒童事故新聞，總共造成四十七名兒童死亡、三百五十四人受傷。事故型態分析顯示，交通事故持續為兒童死傷最嚴重的類別。

靖娟基金會表示，再進一步查道安平台資料，截至去年十月，全台零至十四歲兒童於交通事故中的死傷人數已達一萬四千一百八十七人。在自小客車事故中，兒童為乘客因未正確使用安全配備而造成死傷的情形尤為明顯，近四年以來約有三百四十七人。

值得注意的是，去年有十八名兒童因遊戲玩具事故死傷，其中五人肇因於充氣式遊具，占近三成，顯示臨時遊具在管理與安全監控上仍有明顯漏洞，已成兒童安全的新警訊。

靖娟基金會執行長許雅荏表示，過去就持續呼籲政府正視臨時遊戲設施的管理問題，並盡速檢討相關法規與管理機制，但至今仍未見明顯改善，顯示問題不在於不知道風險，而是制度補強始終未能到位。

此類型的充氣式遊具，在規定上每次使用都須向主管機關備查，四年期間有跟政府核備的僅有四十多件，多數場域往往涉及設備固定不足、人數控管不當或現場管理人力不足，對兒童安全構成潛在威脅。盼政府可以透過跨部會合作，從遊戲設施管理、臨時活動場域審核到現場稽查應全面檢視與強化。

侯小姐表示，看到很多新聞事件後，才知道充氣式遊具有點危險，尤其小朋友在充氣式遊具上都會比較興奮，她會特別注意是否有妥善固定、充氣是否充足，也會提醒小朋友不要在上面跑跳。

交通事故 遊戲 玩具
