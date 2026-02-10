聽新聞
0:00 / 0:00

班機掉輪胎、走錯道 桃機8分鐘3航班求救

聯合報／ 記者胡瑞玲黃仲明／連線報導
德威航空班機前天下午降落桃機時，右側主起落架輪胎脫離。圖／讀者提供
德威航空班機前天下午降落桃機時，右側主起落架輪胎脫離。圖／讀者提供

德威航空一架從濟州島飛往台灣的航班，前天下午降落桃園機場時輪胎脫落，又接連發生越捷走錯滑行道，造成三架航班在短短八分鐘內，因燃油不足發出「ＭＡＹＤＡＹ」求救訊號，十分罕見。春節返鄉與出國旅遊人潮高峰即將湧現，外界憂心桃機是否禁得起考驗。

德威航空八日下午三時許於桃園機場降落時，發生輪胎脫落，桃園機場緊急關閉北跑道進行安全檢查，導致後續長榮航空ＢＲ三九二、ＢＲ○○七，以及香港航空ＨＸ二六〇班機無法著陸，在短短八分鐘內，相繼因燃油不足發出「ＭＡＹＤＡＹ」求救訊號。

德威航空班機前天下午降落時輪胎脫離，桃園機場緊急關閉北跑道安全檢查，導致後續三班機無法著陸，在八分鐘內相繼發出「MAYDAY」訊號。記者黃仲明／攝影
德威航空班機前天下午降落時輪胎脫離，桃園機場緊急關閉北跑道安全檢查，導致後續三班機無法著陸，在八分鐘內相繼發出「MAYDAY」訊號。記者黃仲明／攝影

桃園機場公司表示，事件發生時正值到場航班較多時段，約影響十四航班，包含八班到場、六班離場，延遲時間約廿分鐘；另外，緊接德威航空ＴＷ六八七降落的日航ＪＬ八六七一因於滑行道上等候異物清除，約延遲一小時，北跑道關閉期間協調航管單位使用南跑道起降。

而長榮航空ＢＲ三九二、ＢＲ○○七及香港航空ＨＸ二六○，因受到德威航空影響，在天空盤旋已久導致燃油不足有宣告緊急狀況，當時由航管優先引導進場，最終三架航班平安落地。

運安會表示，經調查，這三架航班落地時的機上備用燃油均高於最低備用油量，這個狀況不符合國際民航公約第十三號附約重大意外事件列舉範圍，因此運安會不會立案調查。

針對三航班備用燃油高於最低備用油量仍喊出「ＭＡＹＤＡＹ」訊號，運安會表示，三個航班實際狀況都不同，駕駛員會依實際需求進行相關程序，是否符合規定喊出「ＭＡＹＤＡＹ」，運安會無法評論；交通部民航局則表示已著手調查。

桃園機場運量屢創新高，春節疏運將至，桃園國際機場估疏運高峰從十三日起逐日遞增，春節返鄉與出國旅遊人潮，單日旅客量將突破十六萬人次，但德威航空輪胎掉落事件，讓外界憂心桃機是否禁得起考驗。

桃園機場公司表示，面對任何突發事件，均優先以確保飛航安全為主要考量。在異常事件發生時，機場各單位會立即啟動應變機制，進行跑道清理及安全檢查，讓跑道恢復正常運作，並持續與飛安會、民航局、航空公司等單位保持密切聯繫，配合相關調查作業。

春節疏運部分，機場公司表示，因應春節疏運高峰，已強化各項應變整備，包含增加跑道巡檢頻率、加強與航管及航空公司的協調溝通機制，全力確保機場運作順暢。

春節交通 桃機 航班
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

德威航空輪胎脫落3航班喊Mayday 學者指3因素產生連鎖反應

德威航空輪胎掉落「罕見8分鐘見3航班喊Mayday」運安會：不會立案調查

罕見連續呼救！德威事故連鎖效應 10分鐘內3班機「Mayday」

飛機降落「輪胎突脫落」影響14航班 桃園機場回應了

相關新聞

年前拚一次！威力彩頭獎30連摃 下期上看13.5億元

台灣彩券公司今天表示，第12期威力彩今晚開獎，頭獎得主依舊從缺，至今已是頭獎連30摃，預估下期（12日）銷售金額6億至6...

走春需帶傘！未來1周2波冷空氣影響 除夕至這日北東濕冷

未來1周受到2波冷空氣影響，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天持續回暖，周三至周四清晨受東北季風短暫影響，北東水氣增加、高...

德威噴裝慘害多機受困 乘客盤旋空中數小時哀號「屁股快爛掉」

桃園國際機場昨下午發生一架德威航空班機於降落時輪胎意外脫落，恰好發生在飛機起落的尖峰時段，影響多架班機無法降落，更因此導...

台北年貨大街疑似出現中國大陸香菇混充 經查確認將開罰

農曆春節將至，為防範中國大陸香菇走私入境混充國產香菇在市面販售，農業部農糧署今邀集衛福部食藥署及台北市政府啟動聯合稽查行...

影／人猴衝突增！大雪山孤猴搶遊客食物、翻背包 專家會勘將驅趕

大雪山國家森林遊樂區提醒遊客今天原定要辦理脫序猴誘捕工作，後來查出是一隻離群孤猴，近二周來已三度搶遊客食物和翻包包，會勘...

學者：遊客食物不露白 才能人猴平衡

人猴衝突上演，大雪山國家森林遊樂區原擬誘捕「脫序猴」。學者認為，應釐清「脫序猴」定義，找出人猴衝突的根本原因，猴子在野外...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。