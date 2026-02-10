班機掉輪胎、走錯道 桃機8分鐘3航班求救

德威航空一架從濟州島飛往台灣的航班，前天下午降落桃園機場時輪胎脫落，又接連發生越捷走錯滑行道，造成三架航班在短短八分鐘內，因燃油不足發出「ＭＡＹＤＡＹ」求救訊號，十分罕見。春節返鄉與出國旅遊人潮高峰即將湧現，外界憂心桃機是否禁得起考驗。

德威航空八日下午三時許於桃園機場降落時，發生輪胎脫落，桃園機場緊急關閉北跑道進行安全檢查，導致後續長榮航空ＢＲ三九二、ＢＲ○○七，以及香港航空ＨＸ二六〇班機無法著陸，在短短八分鐘內，相繼因燃油不足發出「ＭＡＹＤＡＹ」求救訊號。

德威航空班機前天下午降落時輪胎脫離，桃園機場緊急關閉北跑道安全檢查，導致後續三班機無法著陸，在八分鐘內相繼發出「MAYDAY」訊號。記者黃仲明／攝影

桃園機場公司表示，事件發生時正值到場航班較多時段，約影響十四航班，包含八班到場、六班離場，延遲時間約廿分鐘；另外，緊接德威航空ＴＷ六八七降落的日航ＪＬ八六七一因於滑行道上等候異物清除，約延遲一小時，北跑道關閉期間協調航管單位使用南跑道起降。

而長榮航空ＢＲ三九二、ＢＲ○○七及香港航空ＨＸ二六○，因受到德威航空影響，在天空盤旋已久導致燃油不足有宣告緊急狀況，當時由航管優先引導進場，最終三架航班平安落地。

運安會表示，經調查，這三架航班落地時的機上備用燃油均高於最低備用油量，這個狀況不符合國際民航公約第十三號附約重大意外事件列舉範圍，因此運安會不會立案調查。

針對三航班備用燃油高於最低備用油量仍喊出「ＭＡＹＤＡＹ」訊號，運安會表示，三個航班實際狀況都不同，駕駛員會依實際需求進行相關程序，是否符合規定喊出「ＭＡＹＤＡＹ」，運安會無法評論；交通部民航局則表示已著手調查。

桃園機場運量屢創新高，春節疏運將至，桃園國際機場估疏運高峰從十三日起逐日遞增，春節返鄉與出國旅遊人潮，單日旅客量將突破十六萬人次，但德威航空輪胎掉落事件，讓外界憂心桃機是否禁得起考驗。

桃園機場公司表示，面對任何突發事件，均優先以確保飛航安全為主要考量。在異常事件發生時，機場各單位會立即啟動應變機制，進行跑道清理及安全檢查，讓跑道恢復正常運作，並持續與飛安會、民航局、航空公司等單位保持密切聯繫，配合相關調查作業。

春節疏運部分，機場公司表示，因應春節疏運高峰，已強化各項應變整備，包含增加跑道巡檢頻率、加強與航管及航空公司的協調溝通機制，全力確保機場運作順暢。