學者：桃機跑道少 釀連鎖反應

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

德威航空前天降落時發生輪胎脫落事件，桃園機場緊急關閉北跑道進行安全檢查，造成三架航班在短短八分鐘內，因燃油不足發出「ＭＡＹＤＡＹ」訊號。學者指出，桃園機場僅兩條跑道，量能本來就吃緊，德威航空事發期間正值起降落尖峰時段，後續又接連發生越捷走錯滑行道，一連串突發導致前天的慘況。

朝陽科大飛航系主任盧衍良表示，桃園機場原有兩條跑道，但德威航空前天發生輪胎掉落的時間點，剛好是在航班起降的尖峰時段。發生德威航空輪胎掉落事件後，機場公司關閉北跑道，針對可能對飛機損傷的物品清除乾淨，但由於不確定路障排除時間，因此天上飛機會在一個區域盤旋等待。

盧衍良指出，發生德威航空輪胎掉落後，後續又發生越捷航空走錯滑行道，讓原本的情況又多了變數，天上待命的飛機等待時間過長，而航空法規要求飛機降落時要有足夠的油量，若預期落地時油量低於卅分鐘，就需喊出緊急宣告。

針對八分鐘出現三架班機喊出「ＭＡＹＤＡＹ」訊號，盧衍良表示，這種情況確實不多見，主要是連鎖反應，但組員做出這樣的判斷是基於安全控管。

至於為何盤旋航班不選擇轉降？盧衍良認為，航班預期影響時間有限，因此不會馬上就選擇轉降，且若預期延誤時間不長，轉降反會讓事情弄得更複雜。

桃機 航班 春節交通
學者：桃機跑道少 釀連鎖反應

