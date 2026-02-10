學者：遊客食物不露白 才能人猴平衡

人猴衝突上演，大雪山國家森林遊樂區原擬誘捕「脫序猴」。學者認為，應釐清「脫序猴」定義，找出人猴衝突的根本原因，猴子在野外是「原住民」，不能因猴子與人類太接近，就要移除猴子；遊客食物「不露白」，更不要在猴群出沒處提塑膠袋。

屏東科技大學野生動物保育研究所副教授蘇秀慧說，人猴接觸時，往往擔心猴子會造成人類受傷，或拿取食物時會抓傷人，這類的接觸行為「可能起源於餵食行為」，最明顯的例子就在高雄壽山；應釐清原因，究竟是人類餵食造成？或猴子需要食物？若屬前者應明確制止餵食行為。

蘇秀慧說，若猴子長期取食人類食物，只要食物暴露在猴子領域，該處又是人猴重疊的活動區域，就會吸引牠們出現，這類衝突無法因移除「脫序猴」而結束，必須找出人猴重疊的原因，進一步分析改善。

「野生動物在自然環境活動，如何不互相干擾，這是相互的，不是單方面。」蘇秀慧說，管理人猴衝突，須了解當地現況，才能找到和平、永續共存方式；不能因為猴子與人類太接近，就將猴子移開。

東海大學生命與環境研究中心教授林良恭表示，大雪山國家森林遊樂園鄰近的土地公廟常供奉食物，吸引孤猴覓食，還會騷擾遊客並搶奪食物或物品，初期會以鎮暴槍強力驅趕，若驅趕不成再評估捕捉移置，若明確造成危害，甚至會評估安樂死。

林良恭說，猴群屬於母系社會，公猴被猴群排斥成為孤猴，為了吃飽常發生脫序行為，猴子一旦養成習慣就改不了，只能強力驅趕；另要加強遊客環境教育，食物不要露白、個人物品要收好，別在猴群出沒領域提塑膠袋，才能達到人猴平衡。