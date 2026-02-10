聽新聞
搶食物、翻背包…大雪山抓猴 誘捕改驅逐

聯合報／ 記者游振昇李宗祐／連線報導
大雪山一隻孤猴數度搶遊客食物，專家昨決定驅離。圖／取自大雪山國家森林遊樂區臉書
大雪山一隻孤猴數度搶遊客食物，專家昨決定驅離。圖／取自大雪山國家森林遊樂區臉書

山林間人猴衝突加劇，大雪山國家森林遊樂區收費站周邊，兩周三度有特定孤猴搶奪遊客食物與翻背包，園方原定誘捕引發爭議，專家昨現勘後決定改為驅逐。阿里山國家森林遊樂區近三年更多達五十二起人猴衝突事件，已在衝突熱點祝山觀日平台設隱形鐵窗，阻斷猴群搶食動線。

大雪山森林遊樂區臉書近日公告，有獼猴搶民眾食物、翻包包等，為兼顧遊憩品質，昨起至十一日辦理「脫序猴」誘捕工作，收費站涼亭、停車場、保安祠將管制，請遊客配合見諒。

公告點出人猴衝突增加，引發反對聲浪。台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟表示，「聽到『脫序』就生氣，野生動物怎懂得人類的秩序」？國家森林遊樂區肩負生態保育與環境教育責任，移除野生動物卻未解決食物誘因，問題只會反覆發生。網友批評，遊客踏進獼猴的家，脫序的是人類，怎會乞丐趕廟公？

林業及自然保育署台中分署表示，園方長期觀察，兩周來記錄到孤猴三次搶食與翻動遊客物品，都是同一隻個體，去年六月牠也曾拿取遊客手機，經影像評估為成年孤猴。台中分署表示，長期宣導遊客避免餵食野生動物、管理好自身食物，但因獼猴搶食行為密集出現，才規畫誘捕該個體，降低衝突發生。

台中分署昨下午邀集靜宜大學講座教授林良恭團隊、台中市野生動物保育學會執行長游立祥等人現勘，未發現搶食的孤猴，專家決議，若在遊客聚集處發現該個體，例如收費站涼亭、保安祠周邊，將以聲響驅離，並在保安祠廟前加裝紗門，避免獼猴搶食供品；若有其他野生獼猴搶食物或物品，也將評估執行。

嘉義分署統計，二○二四年至二○二六年初共有五十二起人猴衝突事件，前年卅二件、去年十九件，今年一件，以祝山平台的獼猴搶食行為最頻繁，現已經建立監測回報機制，由工作人員、商家與當地居民即時反映，並加強宣導。

大雪山 猴子 野生動物 手機
