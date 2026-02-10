聽新聞
0:00 / 0:00

控高醫逼跨科支援！護理師怕出包 工會擬推貼紙供辨識

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
高雄醫學大學醫療企業工會昨指控，高醫強制護理人員「跨科支援」，不排除春節期間推動貼紙制度，讓病人辨識跨科支援的護理人員。記者郭韋綺／攝影
高雄醫學大學醫療企業工會昨指控，高醫強制護理人員「跨科支援」，不排除春節期間推動貼紙制度，讓病人辨識跨科支援的護理人員。記者郭韋綺／攝影

護理人力吃緊，跨科支援成常態。高雄醫學大學附設醫院有心臟內科加護病房護理師昨揭露，院方竟抽籤安排跨科支援，她曾被派往兒科、急診及外科加護病房，因不熟悉承受極大壓力。高醫工會擬推「貼紙制度」，供病人辨識跨科支援的護理人員。

高雄醫學大學醫療企業工會、台灣醫療工會聯合會昨開記者會，控訴高醫長期人力不足，強制護理人員跨科支援，引發強烈反彈。高醫大則表示，調度皆經專業評估與訓練。

資深護理師藍如雯說，院方抽籤排班，因不熟悉其他科別藥物、衛材位置與傷口照護流程，每次跨科支援都很緊張，她曾向主管反映，得到的回應卻是「缺人，顧好生命徵象就好」。

洗腎室護理師李桂禎也指出，院方常臨時調度，今年春節甚至不准挪移國定假日，需連續值班多日，不配合即扣薪或記曠職懲處。

識別貼紙是否標籤化？高醫工會理事長柯心炫說，「被誤解好過出事」，若病人知照護者非該科專業，主動尋求當班專業護理人員協助，反而有助降低病人風險。

高醫大聲明，春節連假基層診所多休診，急重症與住院需求集中，院方已啟動相關配套確保醫療服務不中斷，並依法給付出勤薪資及發放激勵津貼。

護理 高醫 兒科 加護病房 護理師
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

抽籤排班跨科支援惹議 高醫工會擬推「貼紙辨識」：被誤解好過出事

影／高醫遭控抽籤排班跨科支援 護理師曝心聲：超怕出包

泰博工會指資方企圖染指工會、涉懷孕歧視 勞動部已展開調查

獨／陳菊請辭監察院長正式生效後一周 傳總統賴清德今至高醫探視

相關新聞

學者：遊客食物不露白 才能人猴平衡

人猴衝突上演，大雪山國家森林遊樂區原擬誘捕「脫序猴」。學者認為，應釐清「脫序猴」定義，找出人猴衝突的根本原因，猴子在野外...

消費者吃的都是「猴口餘生」…人猴鬥智20年 農友沒轍

山區野生猴群數量增加，農民為保護作物與猴鬥智。台中大雪山甜柿果園滿園落果，消費者買到的都是「猴口餘生」的果實；新竹尖石、...

搶食物、翻背包…大雪山抓猴 誘捕改驅逐

山林間人猴衝突加劇，大雪山國家森林遊樂區收費站周邊，兩周三度有特定孤猴搶奪遊客食物與翻背包，園方原定誘捕引發爭議，專家昨...

學者：桃機跑道少 釀連鎖反應

德威航空前天降落時發生輪胎脫落事件，桃園機場緊急關閉北跑道進行安全檢查，造成三架航班在短短八分鐘內，因燃油不足發出「ＭＡ...

班機掉輪胎、走錯道 桃機8分鐘3航班求救

德威航空一架從濟州島飛往台灣的航班，前天下午降落桃園機場時輪胎脫落，又接連發生越捷走錯滑行道，造成三架航班在短短八分鐘內...

控高醫逼跨科支援！護理師怕出包 工會擬推貼紙供辨識

護理人力吃緊，跨科支援成常態。高雄醫學大學附設醫院有心臟內科加護病房護理師昨揭露，院方竟抽籤安排跨科支援，她曾被派往兒科...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。