控高醫逼跨科支援！護理師怕出包 工會擬推貼紙供辨識

護理人力吃緊，跨科支援成常態。高雄醫學大學附設醫院有心臟內科加護病房護理師昨揭露，院方竟抽籤安排跨科支援，她曾被派往兒科、急診及外科加護病房，因不熟悉承受極大壓力。高醫工會擬推「貼紙制度」，供病人辨識跨科支援的護理人員。

高雄醫學大學醫療企業工會、台灣醫療工會聯合會昨開記者會，控訴高醫長期人力不足，強制護理人員跨科支援，引發強烈反彈。高醫大則表示，調度皆經專業評估與訓練。

資深護理師藍如雯說，院方抽籤排班，因不熟悉其他科別藥物、衛材位置與傷口照護流程，每次跨科支援都很緊張，她曾向主管反映，得到的回應卻是「缺人，顧好生命徵象就好」。

洗腎室護理師李桂禎也指出，院方常臨時調度，今年春節甚至不准挪移國定假日，需連續值班多日，不配合即扣薪或記曠職懲處。

識別貼紙是否標籤化？高醫工會理事長柯心炫說，「被誤解好過出事」，若病人知照護者非該科專業，主動尋求當班專業護理人員協助，反而有助降低病人風險。

高醫大聲明，春節連假基層診所多休診，急重症與住院需求集中，院方已啟動相關配套確保醫療服務不中斷，並依法給付出勤薪資及發放激勵津貼。