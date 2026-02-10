關床不多、疫情平穩 專家：春節急診壅塞 應不會重演

各大醫院去年春節假期急診壅塞，新光醫院副院長洪子仁點出兩大關鍵，一為流感、諾羅疫情，一為各醫院關閉病床，目前各院關床數量不高，且流感等疫情平穩，加上衛福部健保署今年挹注十六億元，鼓勵醫院診所、藥局於春節開診，去年慘況應不會重演。

民間監督健保聯盟發言人滕西華表示，依傳統華人習俗，民眾不喜歡過年時至醫療院所看病，如真在春節年假期間就醫，應是真的生病或受傷，此時醫事人員放棄與家人親友團聚，外出工作，獲得更多報酬，這是合理的。

除了加成獎勵，滕西華建議，衛福部應加強地區醫院全人全社區照顧計畫、家庭醫師群諮詢服務，讓民眾可以就近獲得醫療服務，且避免跨區就醫。此外，醫療院所春節開診率高，但民眾可能不清楚詳細情形，如果住家附近診所休診，民眾還是會至醫院急診，建議積極宣導，提供春節開診名單。

洪子仁表示，前幾年各大醫院關床嚴重，以新光醫院為例，二○二三年十月病房降載九十三多床，確實讓急診患者無法立即住院。所幸去年九月全部開床，衛福部也擬定急診七大監控指標，供各縣市緊急醫療應變中心調床參考，大幅減少急診壅塞機率。

社區醫院協會理事長朱益宏指出，去年年初全國爆發醫院急診壅塞，到六月才漸漸緩解，為避免歷史重演，衛福部長石崇良去年七月上任後，積極推動門診靜脈抗生素治療（ＯＰＡＴ）、周日及國定假日輕急症中心（ＵＣＣ），及醫院部分新增醫院急診、住診診察費、護理費及藥事服務費於春節期間皆加成百分之百等措施，已見成效。

朱益宏說，往年春節幾乎只有大型醫院開診，大部分診所均休診，今年在健保加成獎勵下，開診率比以前高出許多。