聽新聞
0:00 / 0:00

關床不多、疫情平穩 專家：春節急診壅塞 應不會重演

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

各大醫院去年春節假期急診壅塞，新光醫院副院長洪子仁點出兩大關鍵，一為流感、諾羅疫情，一為各醫院關閉病床，目前各院關床數量不高，且流感等疫情平穩，加上衛福部健保署今年挹注十六億元，鼓勵醫院診所藥局於春節開診，去年慘況應不會重演。

民間監督健保聯盟發言人滕西華表示，依傳統華人習俗，民眾不喜歡過年時至醫療院所看病，如真在春節年假期間就醫，應是真的生病或受傷，此時醫事人員放棄與家人親友團聚，外出工作，獲得更多報酬，這是合理的。

除了加成獎勵，滕西華建議，衛福部應加強地區醫院全人全社區照顧計畫、家庭醫師群諮詢服務，讓民眾可以就近獲得醫療服務，且避免跨區就醫。此外，醫療院所春節開診率高，但民眾可能不清楚詳細情形，如果住家附近診所休診，民眾還是會至醫院急診，建議積極宣導，提供春節開診名單。

洪子仁表示，前幾年各大醫院關床嚴重，以新光醫院為例，二○二三年十月病房降載九十三多床，確實讓急診患者無法立即住院。所幸去年九月全部開床，衛福部也擬定急診七大監控指標，供各縣市緊急醫療應變中心調床參考，大幅減少急診壅塞機率。

社區醫院協會理事長朱益宏指出，去年年初全國爆發醫院急診壅塞，到六月才漸漸緩解，為避免歷史重演，衛福部長石崇良去年七月上任後，積極推動門診靜脈抗生素治療（ＯＰＡＴ）、周日及國定假日輕急症中心（ＵＣＣ），及醫院部分新增醫院急診、住診診察費、護理費及藥事服務費於春節期間皆加成百分之百等措施，已見成效。

朱益宏說，往年春節幾乎只有大型醫院開診，大部分診所均休診，今年在健保加成獎勵下，開診率比以前高出許多。

春節 衛福部 洪子仁 流感 諾羅病毒 健保署 藥局 診所
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

防急診壅塞／衛福部健保加成奏效 北市除夕診所、藥局開診率上升

防急診壅塞／衛福部挹注16億鼓勵開診 民團籲同步強化社區與家庭醫師

過年小病別擠急診！春節健保加成16億 彰化診所開診率近3成

春節不打烊！花蓮慈濟醫院15日起開設假日門診 24小時急診守護

相關新聞

學者：遊客食物不露白 才能人猴平衡

人猴衝突上演，大雪山國家森林遊樂區原擬誘捕「脫序猴」。學者認為，應釐清「脫序猴」定義，找出人猴衝突的根本原因，猴子在野外...

消費者吃的都是「猴口餘生」…人猴鬥智20年 農友沒轍

山區野生猴群數量增加，農民為保護作物與猴鬥智。台中大雪山甜柿果園滿園落果，消費者買到的都是「猴口餘生」的果實；新竹尖石、...

搶食物、翻背包…大雪山抓猴 誘捕改驅逐

山林間人猴衝突加劇，大雪山國家森林遊樂區收費站周邊，兩周三度有特定孤猴搶奪遊客食物與翻背包，園方原定誘捕引發爭議，專家昨...

學者：桃機跑道少 釀連鎖反應

德威航空前天降落時發生輪胎脫落事件，桃園機場緊急關閉北跑道進行安全檢查，造成三架航班在短短八分鐘內，因燃油不足發出「ＭＡ...

班機掉輪胎、走錯道 桃機8分鐘3航班求救

德威航空一架從濟州島飛往台灣的航班，前天下午降落桃園機場時輪胎脫落，又接連發生越捷走錯滑行道，造成三架航班在短短八分鐘內...

控高醫逼跨科支援！護理師怕出包 工會擬推貼紙供辨識

護理人力吃緊，跨科支援成常態。高雄醫學大學附設醫院有心臟內科加護病房護理師昨揭露，院方竟抽籤安排跨科支援，她曾被派往兒科...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。