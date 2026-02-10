聽新聞
中橫東段建4處明隧道 盼後年恢復正常通行
台八線中橫公路東段在前年四○三強震重創，公路局規畫在四處易落石路段，興建明隧道防落石，其中靳珩隧道西口與九曲洞東口已動工，預計明年中前完工，其餘最快今年六月進場，盼後年全面完工後解除交通管制、恢復正常通行。
中橫公路東段天祥至太魯閣口段，震後及風災造成多處邊坡嚴重坍方。公路局東區養護工程分局太魯閣工務段完成搶通後，短期先做護坡搶修，再透過中期復建工程，針對五處易落石路段提升安全性，其中四處興建明隧道、一處施作掛網及噴凝土等邊坡防護工程。
太魯閣工務段長張佩筠表示，四處明隧道分別為九曲洞西端、九曲洞東端、錐麓隧道東端及靳珩隧道西端。其中靳珩隧道西端將興建八十五公尺鋼筋混凝土明隧道，並設置六十五公尺鋼構洩槽；九曲洞東端施作八十公尺鋼架式防落石棚及六十公尺鋼構洩槽，拚明年四月陸續完工。
至於九曲洞西端，將施作五十五公尺變斷面鋼筋混凝土明隧道；錐麓隧道東端新建九十六公尺鋼架式防落石棚及一百一十三公尺鋼構洩槽。目前兩處仍進行簾幕式攔石網工程，待告一段落後再由明隧道團隊進場，估計今年六月啟動施工，後年七月完工。
