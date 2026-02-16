2局長靠飲控+運動 不吃藥甩肉

打針吃藥瘦身風行，台中市衛生局長曾梓展、桃園市體育局長許彥輝透過飲食控制、規律運動甩肉成功，曾梓展半年甩肉八公斤，腰圍減四吋，穿回年輕時的西裝。許彥輝因工作壓力大暴瘦十公斤，但肌肉流失反而不健康，他戒酒、調整飲食、跑馬拉松，打造健康體態。

台中市政府去年推動「燃星」計畫，號召市民集體減重。曾梓展報名參加，他嚴格執行「飲控」少吃澱粉，米飯、麵食減半，早餐吃微波過的番茄加橄欖油，搭配堅果，無糖優格或水煮蛋，飲料是黑咖啡；若當晚有應酬，午餐就不吃澱粉類，只吃蔬菜，晚餐不忌口但份量減半，第一個月減四公斤，然後就停滯不前。

曾梓展說，第二個月起，他增加運動強度，一周五天下班後到健身房運動一小時，在跑步機快走加跑步，搭配重訓，運動前若肚子餓，吃南瓜或地瓜等原型低ＧＩ抗性澱粉，提供穩定能量，避免肌肉流失。

曾梓展體重減輕，腰圍從三十八吋減到三十四吋，穿回年輕時的西裝，而且精神變好，肌力也沒有下降，腳步更輕快。他分享，循序漸進，不必過度苛刻，偶爾放鬆一點才能持久。他的飲食哲學是靈活調整，若已知有大餐行程，便會在前一餐減去澱粉攝取，成功跨越減重初期的難關。

許彥輝原本體重八十六公斤，前年初因操煩桃園樂天球場改善，壓力太大，「茶不思飯不想，根本忘記吃飯」，四個月暴瘦十公斤，肌肉量與體脂肪流失，身體變得不健康；待球場改善後，他透過飲食調整、運動雙管齊下，找回健康。

許彥輝說，年紀到了代謝變差，只要澱粉一吃多就會「暈碳」，他增加蛋白質與高纖維蔬食攝取，減少澱粉比例，公務繁忙時，他在辦公室用小電鍋川燙青菜、水煮雞肉，快速搞定一餐；他也戒掉酒精，應酬時高度自律，堅持「放下筷子」忌口。