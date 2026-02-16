減重手術、藥物 不敵瘦瘦針風潮

快訊

聯合報／ 記者李樹人／台北報導

瘦瘦針減重引發風潮，不過，瘦瘦針只是食藥署核准用於輔助減重的合法藥物的其中一項，其他常見減重醫療還有另兩種口服藥物及縮胃等手術，但醫師提醒，少吃、多運動才是為體重控制、不復胖的不二法門。

目前國內除瘦瘦針外，另有兩種常見減重口服藥物，一為排油、具Orlistat成分（羅氏鮮、康纖伴），一為同樣抑制食欲的Contrave（康纖芙），但減重效果確實不如瘦瘦針。

減重權威、台大醫院副院長黃國晉表示，羅氏鮮上市時間超過廿年，已過專利期，市面上不少學名藥物可供選擇。這類藥物主要成分為腸道脂肪分解酶抑制劑，劑量較低藥品安全性較高，被列為指示用藥，可於藥局販售。一般建議餐前服用，可阻止三成飲食脂肪被腸胃吸收，隨著糞便排出人體，但因過程常會「噴油」，以致不少人用藥意願低落。

至於Contrave 康纖芙， 含有抗憂鬱劑、鴉片拮抗劑，屬於複方減重藥物，主要作用於大腦食欲中樞，可抑制食欲，作用機轉類似於瘦瘦針等注射型藥物，但減重速度較為遲緩，上市後未能如瘦瘦針，引起一股體重控制潮流。

除藥物之外，衛福部也核准「減重手術」（Weight Loss Surgery），透過外科手術改變胃部或小腸等組織結構，藉此限制食量，大幅減少營養吸收，可在短時間內瘦身。

黃國晉指出，縮胃、胃繞道、胃摺疊為三種常見減重手術，目前以縮胃手術為主，切除近八成胃組織，減重效果顯著，但仍有一定風險，且費用昂貴，約需數十萬元，健保給付標準嚴格，因此，在瘦瘦針問世後，這類減重手術數量明顯變少。

專業醫師指出，少吃、多運動為體重控制的不二法門，但能夠持之以恆的人並不多，黃國晉提醒，想透過藥物、手術減肥的民眾，務必接受醫療專業評估，選擇適合自己的減重方式，在醫師建議下用藥，不能求快，否則將出現臉部脂肪流失等副作用，身材變瘦，但臉卻變老、變醜。

