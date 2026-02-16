6類人不適用 亂打恐淪泡芙人

減重新寵新一代「瘦瘦針」在名人加持下暴紅，原先用於治療第二型糖尿病，因可穩定血糖、延緩胃排空，並提升飽足感，被受到過重困擾的民眾視為救星。醫師提醒，愛美熱潮背後，並非人人適用，隨意施打恐衍生免疫力低下，淪為「泡芙人」，讓健康付出慘痛代價。

衛福部台中醫院家醫科減重門診醫師張祐維指出，腸泌素針劑俗稱「瘦瘦針」，對控制血糖與體重管理效果顯著，但有「六類人不適用」，包括嚴重過敏體質、特定甲狀腺癌病史、孕婦與哺乳期婦女、胃腸功能極差、胰臟炎病史、以及嚴重糖尿病與視網膜病史者。

聯新國際醫院新陳代謝科主治醫師周建良說，「瘦瘦針」須為ＢＭＩ大於卅（肥胖）或介於廿七到卅（過重），且至少患有一項體重相關共病的成人病患，或有心血管疾病的過重病人等才適用；新一代「瘦瘦針」則適用於第二類糖尿病成人患者，或ＢＭＩ達到肥胖或過重，且至少患有一項體重相關共病者使用。

周建良說明，施打「瘦瘦針」會有惡心、嘔吐、便秘或腹瀉等副作用，藥物代謝完就能緩解，但一旦沒有繼續施打，「肯定會復胖」。

周建良指出，依據衛福部國健署定義，ＢＭＩ超過廿七即屬於肥胖症，三高與高尿酸風險也隨之提高，除了外觀問題，更威脅健康，會變胖是每天攝取熱量超過基礎代謝需求，每多攝取七千七百大卡就會增加一公斤，要學會計算熱量，創造熱量赤字進而減重。

台中上春自然中西醫聯合診所院長、中醫師蔡惠君說，瘦瘦針原本是用在第二型糖尿病，主要成分多屬腸泌素，它為醫師處分用藥，施打劑型作用在全身，相對副作用大，孕婦、小孩跟老年人都不建議使用。

「減重藥物絕非美容保養品！」張祐維提醒，很多人對瘦的標準不一，醫師檢測體重正常者，如堅持用減重藥物，身體恐要付出極大代價，因為減重藥物讓食慾大幅下降，導致熱量攝取不足，身體會先燃燒肌肉而非脂肪，長期下來易造成「肌少症」與「骨質疏鬆」，變成「泡芙人」，體力與免疫力都會變差。

張祐維建議，減重治療患者應謹守「三要原則」，適度補充蛋白質、補充關鍵營養素、要搭配重力訓練，才能維持肌肉量。