年前減重 瘦瘦針夯 亂用恐愈減愈胖

新春過年，不管尾牙春酒宴或過年團圓飯，外型明顯瘦身有成的人，都會被問一句「你打了沒？」腸泌素減重藥物、針劑上市後，掀起搶購熱潮，新一代「瘦瘦針」問世，更推波助瀾。中部多家醫美與家醫科診所表示，近期診諮詢患者增加二成，詢問電話接到手軟，藥物到貨後不到兩天就被搶光，全台掀起一波搶購熱潮。

一名卅八歲科技男工作壓力大，平時愛吃炸雞配啤酒，體重飆到八十六公斤，不僅三高上身，還因肥胖罹患重度睡眠呼吸中止症；他求診後服用腸泌素藥物減重，搭配跑步運動、改變飲食習慣，前二個月減重十公斤，八個月瘦十八公斤，也改善睡眠呼吸中止症狀，更甩掉「三高」。

醫師表示，瘦瘦針現在很熱門，甚至有人「開打」後，擔心搶不到針劑，產生「斷貨焦慮」。醫師提醒，減重藥物不是美容保養品，打針、吃藥瘦身，若不搭配營養、重訓等健康生活，恐伴隨肌少症、皮膚鬆垮，停藥後可能出現「報復性復胖」，賠了健康得不償失。

減重新寵「瘦瘦針」在名人加持下暴紅，原先用於治療第二型糖尿病，因可穩定血糖、延緩胃排空，並提升飽足感，被受到過重困擾的民眾視為救星。

多家藥廠推出口服腸泌素GLP-1「瘦瘦藥」，以及治療糖尿病的GLP-1「瘦瘦針」，新一代「瘦瘦針」問世後，除了GLP-1抑制食欲，還有腸泌素ＧＩＰ餐後血糖控制的協同作用，更推波助瀾打針減重熱潮。

衛福部台中醫院家醫科醫師張祐維說，很多人想「年前變美」，醫院減重門診諮詢患者比平日多出二成，經醫師評估後，有的打「瘦瘦針」，有的透過腸泌素藥物減重，療效與副作用因人而異，需搭配飲食及生活型態調整，才能達到體重管理效果。

醫師表示，臨床上有患者達到目標體重後停藥，但此類針劑需持續使用，才能穩定發揮作用，若擅自中斷治療，好不容易控制的血糖與體重會失控，再恢復用藥後易出現「反彈效應」，導致身體代謝變差，得不償失。

張祐維提醒，停藥後可能有「報復性復胖」，因為藥物抑制食慾的作用消失，若未建立正確飲食習慣，體重會直線上升，且增長的是脂肪而非肌肉，這類「溜溜球效應」體重會更重，還會造成代謝率崩跌，陷入愈減愈胖的惡性循環。