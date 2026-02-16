打針抑制食欲 停藥「都回來了」

社群媒體常見打「瘦瘦針」分享，輕鬆打針就降低食慾，減重效果顯著；但有人是因為血糖過高而在醫師建議下使用，結果意外瘦身；不過也有血淚經驗，一旦停藥後，原本被抑制的食欲「都回來了」，甚至「自動導航」進食。

一名外商公司主管的艾莉森說，本身因有糖尿病遺傳因子，去年公司健檢報告中糖化血色素已超出正常值範圍， 落於屬於糖尿病前期的危險區間， 即使身材並不胖，健檢醫師仍建議她減重三公斤，或可逆轉糖化血色素數值。

幾年前就知道市面上有瘦瘦針幫助減重，雖然維持身材是身為女性的終身目標，但她一開始不敢嘗試；幸運的是，衛福部在去年六月核准新款的瘦瘦針猛健樂，在爬文了幾個月後，她鼓起勇氣嘗試，沒想到，不僅糖化血色素問題改善，體重也掉了不少，朋友都發現她變瘦。療程進入尾聲，她說，接下來要面對的課題是如何依靠自我意志力控制食欲，維持運動習慣，才能不復胖。

陳姓粉領族說，之前曾流行吃「瘦瘦藥」，她與朋友「揪團」看減重門診，每天空腹後吃一粒，副作用人人不同，有的人出現胃不舒服，還有人進食後狂吐，她吃完油炸食物胃食道逆流，每個月約減重一公斤，沒想像中效果。

陳女指出，她身邊的同事打「瘦瘦針」後，以前每餐吃一個便當，現在吃不到一半就飽了，甚至一個月狂瘦十公斤，圓臉變為尖下巴，她很心動，但擔心日後有副作用，也怕暴瘦後會肌少症、皮膚鬆弛、嚴重掉髮？打不打很猶豫。

卅歲的ＳＯＨＯ族說，因體脂高，使用新一代「瘦瘦針」降體脂，打針後沒有惡心、想吐等副作用，但面對美食卻「不想吃」，以前愛小酎幾杯，現在「戒酒成功」，體重降了但一點也笑不出來，原本吃飯聚餐很開心，現在卻提不起勁，她覺得「很恐怖」。

吳姓女子說，她使用「瘦瘦針」後，仍持續爬山，但二個月只瘦四公斤，比起月瘦十公斤的「成功」案例，她自覺很丟臉，不想讓人知道她有打「瘦瘦針」；更慘的是，她體脂沒降，肌肉反而減少，打完第二支後，就停藥不打了。