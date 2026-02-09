衛福部中低收長者假牙補助喊卡 牙醫界盼高齡者口腔政策升級

台灣今年進入超高齡社會，受「財劃法」修法影響，衛福部證實，今年度將取消中低收入戶老人假牙補助政策。衛福部表示，中央過往每年編列近8000萬元，補助中低收入戶65歲以上長者製作全口假牙，但今年不再編列預算，未來由地方縣市政府自有財源支持。牙醫師公會全聯會秘書長曾士哲說，假牙補助很重要，但應合併65歲以上長者每3個月洗牙、口腔檢查、衛教、氟化物治療等。

曾士哲說，超高齡社會下，長輩愈來愈多，大家最關心的不是年齡數字，而是能不能吃得下、過得好。牙齒好不好，直接影響吃飯、營養，甚至整個生活品質。

政府推動老人假牙補助，出發點真的很好，牙醫師公會也一路支持，第一線的醫師也都很認真配合，幫助很多長者恢復基本的咀嚼功能，這點我們是肯定的。但從牙醫每天看診的經驗來說，老人口腔健康不能只靠等牙齒壞了再裝假牙。

國際上常講的8020政策，就是希望一個人到了80歲，還能留下20顆以上自己的牙齒，吃東西不用太辛苦。這件事靠的不是某一次治療，而是平常就要做好預防、定期檢查、口腔衛教，這也跟現在賴總統提出的「健康台灣」方向很一致。健康不是老了才補救，而是越早顧，後面越省事。口腔健康其實是全身健康的起點，牙齒顧得好，營養吸收好，整個身體狀況也會比較穩定。

另，大家可能以為假牙是「做一次就好」，但實務上真的不是這樣。活動假牙要評估、試戴、調整好幾次，做完之後還要定期追蹤、維護，很吃醫師的經驗，也很花時間。再加上這幾年人力、材料、技工費用都在漲，現在固定金額、一次性補助的方式，老實說，跟實際投入的成本有落差，這在執行上確實會有壓力。

曾士哲指出，全聯會期盼，未來政策如果應多聽第一線臨床經驗，把實際狀況納進補助設計裡，對醫師、對病人、對政策創造出三贏的結果。

最後，曾士哲強調，假牙補助很重要，但它只是老人口腔照護的一部分。現在健保對65歲以上長者，像是每3個月洗牙、口腔檢查、衛教、氟化物治療，提升照護頻率，對預防牙周病、早期發現問題都很有幫助。如果這些預防措施能和假牙補助一起搭配，長輩牙齒可以用得久一點、少做幾次大治療，生活品質也會更好。

曾士哲說，希望未來的方向，不只是壞了再補，而是朝8020的目標前進，從預防到治療一次顧好，這樣才真的符合健康台灣、健康老化的精神。