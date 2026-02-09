防急診壅塞／衛福部健保加成奏效 北市除夕診所、藥局開診率上升

僅剩一周即將迎接農曆新年，為避免去年醫院急診壅塞再度重演，衛福部健保署今年挹注16億元鼓勵醫院、診所、藥局於春節開診，並提供最高100%加成獎勵。最新統計，台北市健保特約西醫診所1250家，農曆除夕開診258家，開診率達21%，藥局特約家數827家，開診409家，開診率50%。醫師表示，衛福部獎勵措施讓開診率上升，有望緩解急診壓力。

基層醫療協會理事長林應然表示，基層診所醫師評估農曆春節是否開診，首重有沒有患者就醫，如果診所附近沒有醫院，就醫患者多，春節開診又有獎勵，可以支應護理師、藥師薪資，醫師就會願意開診。就目前統計，北市基層診所開診情形，除夕達五成，但初一、初二開診率仍低，主因是醫師及診所醫事人員等，仍需與家人團聚；不過，衛福部獎勵讓開診率上升，仍有望緩解急診壓力。

據統計，截至1月31日，農曆除夕時，台北市西醫診所開診數為258家，開診率為21%，初一及初二減少至74及79家，開診率6%，初三有99家開診占比8%，初四、初五回升至206、349家，開診率17％及28%，初六為周日開診152家，開診率降至12%。

另，截至2月5日，台北市健保特約藥局827家，農曆除夕開診數為409家，開診率50%，初一及初二減少至156及201家，開診率為19%與24%，初三為272家開診占比33%，初四、初五回升至372、480家，開診率為45%及58%，初六為周日開診417家，開診率降至50%。

藥師公會全聯會社區藥局委員會主委王明媛說，過年前後，許多民眾仍有領慢箋、購藥需求，包括感冒藥、腸胃藥等，甚至是最近大掃除，民眾常有腰痠背痛，也會購買痠痛貼布等需求也不少，因此，過年前藥局十分忙碌，衛福部今年春節期間也給予加成獎勵，讓藥局願意開診。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒說，其所經營的藥局是全年無休，主要是服務藥局附近的里民，也能解決春節期間找不到藥的民眾燃眉之急，如某一年過年時，接到一通民眾的詢問電話，想領取慢性處方箋，對方說，已經打了十多通的藥局電話，不是沒有藥、就是沒有相同劑量的藥品，最後終於找到。他說，當民眾找到藥時，那種鬆了一口氣的感覺，直到現在都無法忘記。