防急診壅塞／衛福部挹注16億鼓勵開診 民團籲同步強化社區與家庭醫師

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
為避免醫院急診壅塞再度重演，衛福部健保署挹注16億元，鼓勵醫院、診所、藥局於春節開診。急診室示意圖。本報資料照片
為避免去年醫院急診壅塞再度重演，衛福部健保署今年挹注16億元，鼓勵醫院、診所、藥局於春節開診。新光醫院副院長洪子仁說，衛福部長石崇良今年一定是盡全力，不讓急診壅塞再度發生，且若今年加成獎勵措施奏效，明年一定會繼續執行，衛福部已禁不起再一次急診壅塞。

「衛福部提供獎勵措施，讓醫療院所願意開診，這是不錯的。」民間監督健保聯盟發言人滕西華說，依傳統習俗來說，民眾其實不喜歡過年時看病，如果真的在過年就醫，應是真的有醫療需求，為提供醫療服務，像是過年屬特殊節慶，獎勵外出上班的醫事人員，「這是合理的」。

但滕西華說，衛福部若願意加成獎勵，更應加強地區醫院全人全社區照顧計畫，及家庭醫師群的諮詢服務，並應發揮一定的功能，讓民眾可以就近獲得醫療服務，且避免跨區就醫，雖然目前醫療院所開診率高，但並不清楚分布情形，如果住家附近的診所沒開，民眾還是衝急診就醫，這時醫護人員也應多一點包容，衛福部也應考量民眾跨區或跨級就醫的醫療支出。

洪子仁說，醫事司今年十月聘請急診專科醫師、護理界代表、醫務管理學者及建築師等專業人士組成委員小組，至各大醫院急診實地觀察急診空間動線、流程設計、床位配置到人力調度等，陸續提出改善建議。

洪子仁指出，去年急診壅塞除流感、諾羅疫情的影響外，各醫院關閉病床是因素之一，如該院於2023年10月時，病房降載93床，影響急診患者無法立即住院，但目前病床數已於去年9月全部打開，加上衛福部擬定急診7大監控指標，各縣市緊急醫療應變中心隨時調床，大幅減少急診壅塞的機會，至於流感、諾羅疫情目前尚未出現變化，但春節九天仍須持續關注。

社區醫院協會理事長朱益宏說，去年年初全國爆發醫院急診壅塞，並持續到年中左右才漸漸緩解，為避免歷史重演，自衛福部長石崇良去年七月上任後，近半年來，積極推動各項政策，包括門診靜脈抗生素治療（OPAT）、周日及國定假日輕急症中心（UCC），及醫院部分新增醫院急診、住診診察費、護理費及藥事服務費於春節期間皆加成百分之百。

朱益宏說，過往農曆年加成獎勵，並沒有納入醫院，今年納入醫院後，且衛福部不斷大聲疾呼，希望各醫療院所開診，許多醫院院長也憂心急診壅塞，願意配合衛福部政策，如今急診醫護人員等加成獎勵措施，讓醫院、診所、藥局踴躍開診，可望緩解醫院急診壅塞。

衛福部 醫護人員 洪子仁
