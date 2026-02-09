台北年貨大街疑似出現中國大陸香菇混充 經查確認將開罰

農曆春節將至，為防範中國大陸香菇走私入境混充國產香菇在市面販售，農業部農糧署今邀集衛福部食藥署及台北市政府啟動聯合稽查行動，針對台北市迪化街年貨大街香菇賣場販售的散裝與包裝香菇進行查核。本次稽查行動計查核4家，其中疑似中國大陸香菇共5件，若經查證確認後，對於標示不實之業者，將由台北市政府衛生局依據「食品安全衛生管理法」進行裁罰。

農糧署表示，香菇是國人日常生活經常使用的食材，台灣加入世界貿易組織（WTO）後開放香菇進口，每年從日本、韓國、越南等地進口，政府以關稅配額方式保護國產香菇；另依據財政部公告「管制物品管制品項及管制方式」規定，海關禁止中國大陸香菇進口。

農糧署指出，農業部於2001年即成立「雜糧蔬菜特作協助鑑定小組」，協助海關等查緝單位鑑定農產品原產地。針對香菇部分已開發「外觀性狀」及「成分分析」檢測等技術，並蒐集各國產地樣品及相關資料，建立完整之樣品資料庫，提供海關等查緝機關作為判別原產地之參考，有效防堵中國大陸香菇混充進口。

農糧署補充，本次稽查行動計查核4家，其中疑似中國大陸香菇共5件（4件標示越南香菇、1件標示台灣埔里香菇），將送農業部「雜糧特作蔬菜協助鑑定小組」進行鑑定，鑑定結果將做為主管機關裁罰依據。

農糧署說明，台灣乾香菇菇傘表面均呈褐色至深褐色皺縮狀、菌褶色淺黃、菇柄稍長（1公分以上）、且有清香味；中國大陸乾香菇菇傘表面略呈光滑、菌褶色澤較深呈黃褐色至淺褐色、菇腳均有修剪、菇體香氣淡或有異味，部分為花菇，菇傘表面呈深裂紋。